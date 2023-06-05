經營權大戰可望落幕 吳東進傳任新光集團共主

台新金董事長吳東亮（右）5日獲頒台北醫學大學名譽博士，吳東進（左）預計出席觀禮，新光金經營權之爭可望和平落幕。圖為多年前兩人出席尾牙活動。(圖：新光集團成員提供)

新光金經營權大戰，可望和平落幕。據了解，新光金創辦人吳東進今預料出席三弟台新金董事長吳東亮獲頒台北醫學 大學名譽博士，將釋放兩大訊號，一、肯定弟弟各方面成就；二、家族成員將共度新光金經營權難題。

據可靠消息來源指出，吳東進此番出席透露的訊息將是，接受自己成為集團共主，新光金讓給更有能力的人治理，讓這場風暴 完美畫下句點。

這次吳東進將以新光集團大家長的高度，出席北醫活動，對於吳東亮在醫學領域的貢獻，給予高度肯定，吳東進也曾在上月寫家書給吳東亮，表達過去對弟弟在各項成就上的欣賞之情，包括吳東亮成為工商協進會理事長，這是家族的榮耀，讓吳東進與有榮焉。

其次，據消息來源透露，吳東進想表達的是新光集團經歷這幾十年來的風風雨雨，哪一次的困難，不是兄弟姊妹一起度過，相信這次透過家族的力量，也可以克服。而在委託書徵求截止後，態勢已明朗，吳東進希望9日董事改選，依照各方徵求的委託書結果進行投票 ，「沒有大股東間的爭吵、沒有兄弟不合，更不用驚動到主管機關金管會，讓這件事能完美落幕。」

知情人士說，吳東進的出席，更傳遞出「讓賢」的精神，接受自己成為新光集團的共主，同時把新光金「交給有治理能力的人（指吳東亮），能讓新光更好」。據透露，吳東進將接受吳東亮去年8月的家書建議，吳東進比照日本天皇，擔任新光集團的榮譽董事長，負責房地產、醫院、保全等事業，吳東亮負責金融事業，重現新光集團昔日榮景。

吳東亮今天將獲台北醫學大學頒發名譽博士學位，吳東進將出席觀禮，據了解，吳東進一直以來，都很肯定吳東亮在各方面成就，而早在25年前，也就是1998年4月30日，吳東進已獲頒陽明大學榮譽醫學博士學位，如今吳東亮再拿下北醫名譽博士，成為家族第二位獲得榮譽博士殊榮的成員，更讓吳東進深感驕傲。

新光醫院與台北醫學大學淵源頗深，在台北醫學院的草創初期，幾乎所有資金都是新光集團創辦人吳火獅出資，吳火獅曾擔任台北醫學院董事長3年，並且催生北醫附設醫院的成立，而至今新光醫院仍與台北醫學大學有密切的建教合作關係。