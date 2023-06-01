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第一位女院長 高孟焄掌最高法院 曾審江國慶國賠案

記者林孟潔／台北1日電
最高法院民事庭長高孟焄1日接任最高法院院長，成為最高法院首位女性院長。(記者林孟潔／攝影)
最高法院民事庭長高孟焄1日接任最高法院院長，成為最高法院首位女性院長。(記者林孟潔／攝影)

自嘲是「誤入叢林老白兔」的最高法院前院長吳燦昨退職，任期滿3年2個月，蔡英文總統特任民事庭長高孟焄接任院長一職，成為最高法院首位女性院長，1日生效並舉行交接典禮。

高孟焄台灣大學法律系畢業，司法官訓練所第廿期結業，現年64歲，曾任新北地方法院法官及庭長、桃園地方法院法官兼庭長、台灣高等法院法官，2000年8月29日派任最高法院法官，2015年9月起兼任庭長，她接任院長前是民事第二庭庭長，也是民事大法庭成員。

高擔任最高法院庭長期間，承審被槍決冤死的空軍上兵江國慶國家賠償案件，國防部向時任空軍作戰司令陳肇敏等人求償，合議庭認定確有違法取供情事，判陳肇敏等人賠償台幣5957萬餘元確定。

高孟焄也承審美國無線電公司（ＲＣＡ）工傷求償案，合議庭判24人獲賠5470萬元確定；值得注意的是，合議庭將未獲賠222人廢棄發回更審，引大法官解釋理由書，認為身體權、健康權受憲法保障，心神安寧或情緒等影響心理健康等因素，應納入健康權保護範圍，包括因毒物入侵而恐懼罹病，長期負面情緒已損害健康權，判決見解影響深遠，也受法界肯定。

吳燦5月底退職的消息早已確定，但接任人選在司法院與最高法院、「有志之士」等各方人馬角力下，遲遲未能定案，總統府也直到昨晚約6點半才公布新任院長人選，讓法界嗅出不尋常氣息。

據了解，高孟焄原有退休之意，百般慰留、勸進才願意接掌最高法院，高孟焄為人低調，對府方而言「宛如一張白紙」，思量許久，最終才拍板接任人選。法界人士指出，吳燦退職後，高層有意找民事專業的院長，解決最高法院民事庭廢棄率高、積案多的問題，但民事庭問題存在已久，不免讓人質疑，找「製造問題者」來解決問題有何用？

退休 國防部 心理健康

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