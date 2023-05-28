林文月優雅溫婉 台大「賞月團」傳佳話

林文月的作品看似簡單，但實則膏腴而待人細細咀嚼。(本報資料照片)

作家林文月辭世，她曾於台大任教，氣質溫婉一如她的散文風格，還曾造就「賞月團」校園故事。中央社報導，台大中文系名譽教授何寄澎表示，林文月的作品就特別在於看似簡單，但實則膏腴而待人細細咀嚼。

林文月師承文學名家臺靜農及鄭騫，除有台灣大學中文系學士、碩士學位，另曾於日本 京都大學人文科學研究所就讀，致力研究六朝文學、中日比較文學。

據報導，何寄澎與林文月結識多年，並曾受國立台灣文學館邀請，以林文月為研究對象，撰寫「台灣現當代作家研究資料彙編」。何寄澎表示，林文月的散文風格是樸實、冷靜而平淡的，有些作家擅長以絢麗文字讓人大感震撼，而林文月選擇以收斂的文字讓人慢慢咀嚼。

何寄澎回憶，有年他到林文月家中作客，林文月告訴他要「模擬古人」來創作，也就成為林文月後來的作品「擬古」，「她研究古典文學，對文體非常熟悉。我聽了告訴她，現代散文是沒人這樣做。這個例子就是說明她不斷會找新方向，是個對自我要求很高的人，溫和端莊，但是完美主義者。」

林文月於台灣出版最後一本作品為「文字的魅力：從六朝開始散步」，書中集結多年來未曾輯印的林文月眾多文章。據報導，有鹿文化創辦人、書藝家許悔之表示，稿子橫跨多年，但都整理得清清楚楚、一絲不苟，可以看出她的處事嚴謹及自律，早期稿子是手寫，就算要改字，她也會一一修塗重改。

許悔之分享，記得15年前他創立有鹿文化，希望邀請林文月撰書，「我準備合約，她卻把合約退件，說要支持、祝福我的出版社，那些擬好的版稅她不要，她只要一塊錢。」林文月待人寬厚，相信她與許多人都擁有不同的溫暖故事。

報導說，除文學領域上的成就，林文月還是台大中文系名譽教授，她在1993年於台大退休 後在美國定居。中華民國 筆會秘書長楊宗翰回憶，林文月當時在台大任教，曾因為她優雅、端莊的氣質，吸引學生欣賞她教書模樣，「大家會說那是『賞月團』，是當時有趣的台大校園故事。」