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告陶喆才知 作曲家遭前夫冒名簽約 王治平被判刑

記者柯毓庭／新北25日電
知名音樂人王治平偽造前妻作詞家范中芬簽署「音樂著作著作財產權管理契約」，還以此向中華音樂著作權協會申請會員，被范提自訴，新北地方法院依偽造文書罪處3月徒刑，可易科罰金。(圖：王治平提供)
知名音樂人王治平偽造前妻作詞家范中芬簽署「音樂著作著作財產權管理契約」，還以此向中華音樂著作權協會申請會員，被范提自訴，新北地方法院依偽造文書罪處3月徒刑，可易科罰金。(圖：王治平提供)

知名歌手陶喆日前遭作曲家范中芬提告違反著作權法，陶喆回應稱獲得范的前夫王治平授權後才改編，去年獲台北地檢署不起訴處分，范中芬調查後才發現王治平多次偽造她的簽名將她的詞授權，還在2008年偽造她的簽名簽署「音樂著作著作財產權管理契約」，還填上自己的戶頭，氣憤對王治平提起自訴，新北地方法院判決認定王治平涉偽造文書，但部分案件時效已完成，依偽造文書一罪處3月徒刑。

判決指出，范中芬與王治平2002年離婚，王治平明知未得范的授權，卻在2008年6月中在「音樂著作著作財產權管理契約」上偽造范中芬簽名，並在下方填上自己的居所、身分證字號、電話，再以管理契約向中華音樂著作權協會申請會員。

范中芬出庭時亦作證，她移民美國，只有唱片的案子才會返台。她雖在婚後與王治平合作，但從未授權王替她在台灣簽約。2017年起她在網路上發現寫的詞遭人使用，搜尋發現中華著作權協會網站上有22首寫她名字的作品，她想申請會員，卻被告知已是會員，從對方提供的資料才發現王治平寫了一份授權書，但授權書上簽名不是她的簽名、印章也不是她平常使用的印章。

范中芬並說，她遲至去年才向王治平提起自訴，是因為她曾對其他人提起侵權訴訟，卻發現有些人稱有與王治平簽約並獲得她的授權，但王治平都沒跟她說，她才會在其他案件不起訴後，向王治平提起自訴，「因為她從來都不覺得自己犯法」。

王治平則辯稱對此事為何發生沒有印象，還稱會簽是因為「秉持著為了當事人好的心情」，並說以他的為人，做這件事情一定會跟范講，另外版稅唱片公司也有匯入范中芬戶頭。

但合議庭調查發現，申請加入中華音樂著作權仲介協會的申請書上，約定收取權利金的戶頭為王治平自己的銀行帳戶，加上兩人已在2002年離婚，王治平簽下管理契約的時間卻是在2008年，離婚後兩人亦未同居，認為難以想像范在未經王治平事前告知的情況下，還會授權給王代簽，更同意將權利金匯到他的帳戶。

合議庭不採信王治平說詞，考量他犯後始終否認犯行，未能獲得范中芬原諒，犯後態度不佳，依偽造文書罪處3月徒刑，可易科罰金。

另外范中芬亦針對王治平假借她的名字偽簽或是盜蓋合約多次提告，合議庭以案件時效已完成，諭知免訴。

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