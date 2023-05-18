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重現古代唐樂舞先驅 台首位舞蹈博士劉鳳學98歲辭世

記者葉冠妤／台北18日電
國家文藝獎得主劉鳳學17日辭世，享耆壽98歲。（本報資料照片）
國家文藝獎得主劉鳳學17日辭世，享耆壽98歲。（本報資料照片）

台灣第一位舞蹈博士、國家文藝獎得主劉鳳學昨辭世，享耆壽98歲。新古典表演藝術基金會、台灣原民文化志業基金會、新古典舞團以及唐樂舞昨聯合發聲明表示，依照劉鳳學遺囑，將不設告別式。

劉鳳學生於1925年，自幼學習古典芭蕾，1950年代開始接觸原住民舞蹈，1960年代赴日進修舞蹈創作法，同時也在日本宮內廳研究唐代樂舞。她於1976年創辦「新古典舞團」，1987年獲英國國家舞蹈哲學博士學位，為中華民國第一位舞蹈博士。1979年，她提出「國民中小學舞蹈實驗班」建議案，1994年於全國教育會議中提出「七年一貫制藝術教育制度」，影響台灣舞蹈教育。

劉鳳學一生致力於台灣舞蹈發展，創作超過130部作品，她不僅在國內贏得了無數榮譽和獎項，也在國際舞台上受到廣泛讚譽，為無數舞者和舞蹈愛好者帶來了無盡的啟發和希望，她的辭世是台灣舞蹈界的重大損失，她將被人們永遠懷念和崇敬。

劉鳳學是台灣第一位採集原住民舞蹈的學者、也是第一位重現古代唐樂舞的藝術家，一生致力舞蹈創作與教學，曾擔任台藝大舞蹈科教授兼科主任，兩廳院前身國立中正文化中心主任，曾於1977年獲選為美國國際舞蹈研究委員會（CORD）傑出舞蹈學者、1987年獲得民族藝術薪傳獎、1991年獲得國家文藝獎特別貢獻獎、1997是第1屆國家文藝獎舞蹈類得主，2014年榮獲教育部首屆藝術教育貢獻獎終身成就獎。

對於劉鳳學辭世，文化部長史哲聞訊後深表哀悼並表示，劉鳳學老師本身就是一部台灣當代舞蹈史，畢生奉獻台灣舞蹈的推廣與發揚，文化部將呈請總統明令褒揚。

教育部 原住民 中華民國

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