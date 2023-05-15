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最終戰腦震盪退場 林書豪：不能保證明年再打球

記者曾思儒／高雄15日電
林書豪本季最後一場PLG比賽第二節就傷退。（畫面截圖）
林書豪本季最後一場PLG比賽第二節就傷退。（畫面截圖）

高雄17直播鋼鐵人隊14日和福爾摩沙台新夢想家隊進行驟死戰，鋼鐵人若奪勝且勝分超過6分就能搭上晉級末班車，但當家球星「哈佛小子」林書豪第二節才打36秒就因頭部受傷退場，就醫回球場後只能在場下看夢想家以92：89帶走勝利。

比賽尾聲，林書豪將頭埋在雙手中，失望情緒一覽無遺，賽後記者會他已整理好心情，他表示雖有腦震盪狀況，但「我沒事」。

季中加入PLG的林書豪，率鋼鐵人從開季2勝17敗到最後有機會爭取季後賽門票，儘管結果不如預期，林書豪提到，人生本來就未必能有完美結果，但球隊展現的精神，相信外界看得見，「重點是這支年輕的球隊，一直不放棄，才能走到今天，有機會走到季後賽。」

今年8月將滿35歲的林書豪，今天也被問到下季動向，他先幽默感謝記者直接的提問，之後正色說：「我還不能保證明年再打球。」他表示自己個性總是付出全部，現在對職業籃球的想法是一年一年來，會先冷靜下來再和家人討論。

鋼鐵人總教練鄭志龍提到，此役全隊將士用命，「過程大家都看到了，還是為我們球隊感到非常驕傲，不管在任何情況任何劣勢，沒有一絲放棄的心態，縱使有些球處理得不好，這些情況都是讓球隊成長。」鋼鐵人賽季畫下句點，鄭志龍再次感謝所有球員對訓練和比賽中的投入和努力。

最終戰只上場10分鐘的林書豪，記者會最後還特別為裁判發聲，他表示聯盟裁判都有各自工作和家庭，「加班」到場吹比賽，不同隊伍一定會有不同立場，但仍要感謝聯盟裁判的付出。

林書豪 季後賽

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