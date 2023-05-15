扁廣播訪另一半問「下輩子還嫁我？」珍回：當粉絲就好

前總統陳水扁母親節專訪吳淑珍，笑談多年來政治與婚姻路。(取材自「有夢上水」直播畫面)

昨天是母親節 ，前總統陳水扁 在廣播節目「有夢上水」專訪另一半、前第一夫人扁嫂吳淑珍，該集以「私奔窮小子撕掉半打結婚照的吳淑珍」為題，兩人笑談當年相戀、成婚及攜手政治路往事，時值兒子陳致中11日因案入獄，母親節無法陪伴吳淑珍，兩人也在節目上感性表露望兒早歸的心聲。

訪問到最後，陳水扁問吳淑珍，當年拍的六張結婚照撕掉了，離婚證書也不知簽過幾次，「會不會再簽一次離婚？」，阿珍說「看你表現」，扁坦言自己是不及格的丈夫跟老公，這輩子跟著他這麼慘，但如果還有下輩子，還會嫁他嗎？結果吳淑珍毫不思索說「我看母湯（不要），我當你粉絲，拍拍手就好！」

陳水扁也點點頭同意說，要管政治就不要結婚，適合一個人，接著他也安慰吳淑珍說「母親節心情複雜，感謝妳接受訪問，雖然不快樂，也要快樂！」

節目一開始，陳水扁見吳淑珍一身桃紅，臉色卻沉重，故意虧她，「今天是很特別的母親節，妳是緊張還是歡喜，穿這麼紅的衣服上節目？」珍回「心情不好，但今天母親節，為了祝福大家，特別選了紅衣穿」。

陳水扁感嘆，致中市議員選了3次，2次是最高票，但12年任期只做了5年，「致中的政治之路比爸爸更坎坷」，現在又去燕巢當兵，回首過去政治路，也是與監牢之路緊緊相連，只能說無怨無悔。