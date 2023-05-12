洗錢判1年 陳致中「頂大平頭」入獄 扁臉書相約明年見

前總統陳水扁兒子陳致中涉幫母親吳淑珍洗錢判刑1年定讞，11日抵達雄檢。面對支持者高喊陳致中「無罪」、「要加油」，陳僅回覆「謝謝」。（記者許正宏／攝影）

前總統陳水扁 兒子陳致中涉幫母親吳淑珍洗錢遭判刑一年定讞，昨午抵達雄檢已理好平頭，為入獄做好準備；面對支持者高喊陳致中「無罪」、「要加油」，陳僅回覆「謝謝」。陳經執行科檢察官確認身分後，下午步上囚車發往高雄燕巢二監執行。陳水扁則在臉書分享兒子與吳淑珍擁抱告別照，並寫上「致中跟媽媽辭行，相約明年母親節 再見」字句。

高雄有大寮、燕巢兩座監獄 ，大寮以七年以上重刑犯為主，燕巢則收容七年以下受刑人。陳致中發往燕巢監獄，獄方也正為新收受刑人做準備，根據監獄公布的菜單，陳致中入獄第一頓晚餐為筍干豬腳、酥炸芝麻球、時鮮青菜、冬瓜排骨湯。

依據刑法規定，服有期徒刑超過二分之一刑期，可申請假釋，陳致中判刑一年，服滿六個月徒刑就能申請，但假釋條件需參考累進處遇分數，且案刑度，累進處遇分數比例都不同。

燕巢監獄指出，以目前碰到「最優良」的受刑人，綜合在監作業、教化、操性等分數後，服刑滿九個月才有足夠分數達到累進處遇二級，預估第10個月才能提報。陳致中因刑期短，即便申請假釋，流程走完剩餘刑期也不多。

但陳致中最快入監滿兩個月後，就能獲遴選至外役監服刑，除了行動較為自由外，還能與眷屬同住，以每月一次、每次不逾七日為原則。

外役監服刑屬於外雇工，一天要到工廠上班八小時，相比在監獄四小時作業時間，外役監工時反而較長，但如果作業表現良好，可申請返家探視，刑期未滿三年，每月一次，每次不超過40小時。