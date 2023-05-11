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陳致中發監 最快兩個月後可至外役監還有望與眷同住

記者張議晨／高雄即時報導
高雄市議員陳致中。(本報資料照片)
高雄市議員陳致中。(本報資料照片)

民進黨籍高雄市議員陳致中涉嫌幫母親吳淑珍洗錢被判刑1年定讞，11日下午3點30分，陳致中將到雄檢報到發監，預計發往高雄燕巢二監執行，最快入監滿兩個月後，就能獲遴選至外役監服刑，如果作業表現良好，還可申請返家探視，每個月1次，每次以40小時為限，若獲獄方許可，還能與眷屬同住指定處所。

高雄有大寮、燕巢兩座監獄，大寮以7年以上重刑犯為主，燕巢則收容7年以下受刑人，陳致中預計發往燕巢監獄，獄方也正為新收受刑人做準備，根據監獄公布的菜單，陳致中入獄第一頓晚餐為筍干豬腳、酥炸芝麻球、時鮮青菜、冬瓜排骨湯。

燕巢監獄牢房分大、小兩型，大型牢房6至8人為一間，小型牢房則為2至3人，獄方指出，同一牢房受刑人以相似案件為主，另也會依判決書、檢察官指揮書內容評估，若身心狀況不適合大型牢房，則以關押在小型牢房為主。

依據刑法規定，服有期徒刑超過2分之1刑期，可申請假釋，陳致中判刑一年，服滿六個月徒刑就能申請，但假釋條件需參考累進處遇分數，且案刑度，累進處遇分數比例都不同

燕巢監獄指出，以目前碰到「最優良」的受刑人，綜合在監作業、教化、操性等分數後，服刑滿9個月才有足夠分數達到累進處遇二級，預估第10個月才能提報，經審核後，符合條件才會由法務部核准。

陳致中因刑期短，即便申請假釋，流程走完剩餘刑期也不多，假釋期間需要付保護管束，定期至指定處所報到。

但他入監滿2個月，就能獲遴選至全台8處外役監服刑，除了行動較為自由外，還能與眷屬同住，以每月1次、每次不逾7日為原則。

外役監服刑屬於外僱工，一天要到工廠上班8小時，相比在監獄4小時作業時間，外役監工時反而較長，但如果作業表現良好，近2個月都無違規或減分紀錄，可申請返家探視，刑期未滿3年，每月一次，每次不超過40小時。

監獄 民進黨 檢察官

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