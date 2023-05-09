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星宇日本航班之亂 民航局調查張國煒有無疲勞駕駛

記者胡瑞玲、陳右豪／連線9日電
星宇航空董事長張國煒被民航局調查。(記者黃仲明／攝影)
星宇航空董事長張國煒被民航局調查。(記者黃仲明／攝影)

星宇航空日前剛首航洛杉磯航線，未料日本航線卻出現航班調度出包。交通部民航局昨對星宇日本航班之亂展開調查，包括釐清轉降、飛航操作是否符合ＳＯＰ、飛機燈號異常、日本塔台是否確實同意起飛又取消等；另星宇航空董事長張國煒凌晨搭機飛往日本善後，隨後還將飛機開回台灣，有無疲勞駕駛或超勤，也列入調查範圍。

交通部長王國材昨在桃園考察時受訪則說，星宇降落有遵守規定，但在旅客照顧上仍有檢討空間，而機隊擴充需要時間，星宇目前飛機調度非常辛苦，後續申請其他北美航線，交通部會納入核准考量。

不具名航空專家說，從氣象資料與當下影片來看，星宇飛成田機場的班機遭遇不穩定氣流，無法穩定進場選擇重飛，最後還轉降名古屋，決策沒太多問題，但後續應變機制有許多討論空間。

專家說，對於飛航時間與執勤期間有相關規定，包含連續24小時內，國際航線其飛航時間不得超過10小時，國際航線飛航時間若未超過8小時，執勤完畢應給予連續10小時以上休息，若超過8小時，應給予連續18小時以上休息等。法規雖未明定休息期間應以何種方式休息，但張國煒坦承整夜未眠，如納入其前幾天的執勤情況，確實存在疲勞風險。

長榮大學航管系教授黃泰林說，由於張國煒趕赴日本時還有帶機師一同前往，因此還需經民航局釐清，到底是由待命機師駕駛回台，還是張國煒親自駕駛。

航線 日本 長榮

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