涉台開內線交易案 扁親家趙玉柱假釋

趙玉柱顯得非常開心，離去前還特別搖下車窗揮手致意。(圖：民眾提供)

前總統陳水扁 親家趙玉柱因台開內線交易、侵占桌球協會公款等案被判刑4年3月，矯正署5月3日核准假釋，檢察官向高等法院聲請假釋，高院裁定假釋中付保護管束，滿頭白髮的趙玉柱，昨天傍晚著深色短褲與襯衫離開明德外役監，重獲自由。

趙玉柱與兒子趙建銘都因涉台開內線交易案，2021年10月發監執行，一起被移送明德外役監服刑，趙建銘已於4月19日獲准假釋出獄。

另外，前總統陳水扁目前保外就醫中，他日前因犯洗錢罪判刑確定的兒子陳致中北上請願，惹出踩紅線爭議，台中監獄評估扁的「病況都和之前一樣」，向矯正署陳報第34次保外就醫展延獲准。

2005年，台開董事會通過165億元（台幣，下同，約5.4億美元）聯貸、不良債權融資 等提案。趙建銘參加三井宴獲悉利多消息後，再將訊息告知趙玉柱，趙玉柱買入股票 後再賣出，獲利3517萬餘元。

2005年6、7月間，台開董事會通過165億元聯貸、不良債權融資、不良債權融資等提案，攸關台開能否轉型為專業土地開發公司，或違約交割導致行政院金融重建基金接管，預料台開將可產生約15億元利得，淨值回升至18億元左右。官股股東彰化銀行決議不再持有台開股票，台開董事長蘇德建擔心台開股權變化將不利政府政策推動，聯繫國票證董事蔡清文轉告「駙馬爺」趙建銘共同購買彰銀的股票，放出「我將推動聯貸案，把信託部切割給日盛銀行，處理不良債權，以及彰銀要賣台開1萬3000張（實際為1萬2100張），有一席公股董事」風聲。