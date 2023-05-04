吳伯雄已婚次子 3周內5度幽會熟女 趕場見新歡舊愛

爆緋聞的台北市議員吳志剛，3日下午赴議會開會，遭媒體問是如何周旋在新歡舊愛間。（記者楊正海／攝影）

國民黨 前主席吳伯雄的51歲次子、現任台北市議員吳志剛，再度爆緋聞，吳志剛不僅和櫃姐張女仍保持聯絡，還被鏡週刊直擊有新歡林女，3周內5度幽會。吳志剛昨天下午赴議會開會，簽到時，媒體問他周旋在新歡舊愛間，如何向老婆解釋？吳志剛說，謝謝大家，都是朋友。

影音來源：聯合影音網

面對媒體追問父親「伯公」怎麼回應？被說成是「時間管理大師」的想法，吳志剛表示，謝謝大家的關懷，這是他私人的事，請讓他用自己力量面對處理，開議期間有這樣的事，造成社會資源浪費，非常抱歉，希望大家繼續注意他的選民服務和問政成績。

吳志剛已婚，育有3女，據 鏡週刊報導，北市議會上月12日開議，吳志剛21日質詢前，下午2時被目擊開車至北市辛亥路一棟舊公寓，接了一名身材姣好的短髮熟女，接著兩人前往距離僅300公尺外的一棟住宅大樓，兩人在該大樓待了約2小時，吳志剛送對方回家再回市議會。

2017年吳志剛曾遭爆為偷吃櫃姐張女，當時和吳伯雄關係一度降至冰點，週刊也爆料，吳志剛和櫃姐張女仍保持聯絡，互動仍相當頻繁，3月31日及4月14日，都和櫃姐先吃午餐或逛街，結束後再接新歡熟女到大樓幽會。

據報導，3月31日將近中午12點，吳志剛開著灰色廂型車，從市議會前往台北101，在地下停車場停好車後，吳戴著棒球帽與口罩 ，搭電梯直奔4樓的名牌服飾旗艦店，而穿著同品牌外套搭配牛仔褲與運動鞋的張姓櫃姐，此時已在店門口等候，2人會合後並肩邊聊天邊走進店內閒逛。

3月31日12點約逛精品店，吳志剛與全身名牌的舊愛張姓櫃姐，在精品旗艦店內逛了1個多小時後，只見吳志剛急忙快步離開，張女則繼續留在店內；吳取車後便一路開往文山區林女住處，載著林到2人平時固定幽會的社區大樓，共渡浪漫的午後時光。

報導指出，吳志剛不僅這1天周旋在2女之間，就連議會開議後，週刊也曾直擊吳先在中午與舊愛張女共進午餐，下午又趕赴與新歡林女碰面；對比約會行程如此滿檔，吳志剛在議會卻只花2、3個小時，讓人不禁搖頭。

4月14日、台北市議會開議第3天，同時也是新任市長蔣萬安到議會備詢的日子，正當所有議員磨刀霍霍，準備對蔣市長進行震撼教育時，週刊直擊吳志剛的廂型車卻在上午11點多，悄悄從議會停車場離開。隨後，吳志剛現身誠品行旅大廳，此時他腳上穿的黑色運動鞋，與張姓櫃姐先前所穿的鞋子是同款「情侶鞋」。

過了十多分鐘，張女穿著貼身短裙洋裝出現，先是開心地拿手機 狂拍大廳擺設，接著與吳一起走進飯店餐廳對坐用餐，席間大多都是張女在說話，不時搭配手勢比劃，看起來心情不錯。