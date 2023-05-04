天下雜誌刪改專欄未告知 黃子佼爆氣請辭 捐出所有稿費

黃子佼在「天下雜誌」寫了4年專欄，不滿作品履遭刪改，決定終止合作。（記者李政龍／攝影）

黃子佼在「天下雜誌」寫了4年專欄，沒想到因為作品履遭刪改，氣到單方面用「請辭」決定終止合作，「天下」立刻做出危機處理並道歉，但他心意不變，並把4年共20期稿費全數捐出，他在意的點，不是內容不能修改，而是事前、事後都沒人跟他溝通，「我可以商量，但沒人來跟我商量」。

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黃子佼熱愛文字，所以即便他白天要忙節目、主持活動，晚上回家帶女兒，但多年來沒放棄過筆耕，尤其女兒出世，他趁她熟睡後開電腦一字一字敲出想法結晶，沒想到最近發現，他的文章從標題到內容，都被大幅度刪減，中間擔任橋梁的窗口卻完全沒跟他溝通，讓他感到滿腔熱血，最後真心換絕情。

他深夜發文「天下雜誌」抗議專欄文字遭刪改，「如果不愛我的文，我就此請辭了，感謝天下雜誌給小弟這個舞台，但我的衣服，關掉我的麥克風，這舞台讓人心碎。」

他寫下千字文發洩心中不滿，「如果是紙本印出，被大幅刪減我懂，但至少也該告知，或直接告訴字數，我自己辦過雜誌，面對我麾下寫手，我當然也刪過文，我當然也改過標，為了版面更好看， 為了字數的統一。」，他還說，「網路版你放400個字，跟放4000字，其實真的沒差耶，想到我趁女兒睡，一字一字敲出來，卻被刪的不費力，我真的要抗議。」

他更寫道，「然後我真的不敢，對照過去19篇，我可能會高血壓 ，彷彿寫給鬼看的，我決定每篇原文，全部放在留言區，但我不會退稿費。至今全部20篇，我會捐所有稿費，當作沒走這一遭，另懇求天下雜誌，下架不完整專欄，拜託拜託拜託了，咱們好聚好散吧， 祝福您文思泉湧。」

天下雜誌知悉後，總編輯陳一姍到他臉書 留言，希望能有所溝通，但他表示透過原來的窗口連繫即可，後來天下發出正式道歉，指出是窗口異動，編輯未按內部標準程序在出刊前跟黃子佼進行溝通。但黃子佼透露「天下」窗口希望他能修改臉書發文，讓他覺得奇妙，「自始至終該改回來的是貴單位所收到的我的原稿，還有這幾年改稿不告知，而不是此刻來拜託我改臉書發文內容」。

此外，黃子佼立刻把這4年來的酬勞共6位數全數捐出，表示他從不在意數字，即便天下雜誌發文道歉，仍難挽回他的離開。黃子佼說：「反正我捐款也捐完了，該請辭的、該捐款的都做了，我們往前走吧！」