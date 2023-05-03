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「酒醉的探戈」絕響 遠東歌后楊小萍79歲辭世

記者梅衍儂／台北3日電
楊小萍(左)是楊慶煌的姊姊。(取材自臉書)
楊小萍(左)是楊慶煌的姊姊。(取材自臉書)

有「遠東首席歌后」封號的資深歌手楊小萍，昨日傳出離世，胞弟楊慶煌的經紀人隨後證實，楊小萍已於1日過世，享壽79歲。

楊慶煌透過經紀人表示，「楊慶煌大哥謝謝大家的關心，也要謝謝關心、支持楊小萍的所有粉絲，楊小萍在5月1日凌晨離開的，所有家人都陪在她身邊，她跟著佛祖去修行了，慶煌哥當然很傷心，但也很勇敢。」

楊慶煌經紀人透露楊小萍很愛家，平時多在家陪家人，沒有聽說她身體不舒服，「小萍姐和慶煌哥感情很好，她大慶煌哥15歲，她無微不至的照顧和疼惜，在他心中是偉大的姊姊，份量跟媽媽一樣重。」至於楊小萍離世原因，「就是年紀到了，沒有什麼病痛」，告別式是否公開仍在討論，之後會再對外說明。

楊小萍曾唱紅「酒醉的探戈」、「夢醒不了情」等歌，她本名楊秀華，出生於上海，兄弟姊妹共11人，她排名第5，3歲時便跟著家人遷往台灣彰化溪湖定居；父親本在溪湖經營戲院，17歲考入藍天康樂隊，之後擔任統一舞蹈團團長。她曾組「楊小萍舞蹈團」，在台視公司成立後，受邀至「群星會」、「綠島之夜」等節目演出。

據台北中國時報報導，楊小萍親弟楊慶煌2日委由經紀人林祖兒代為受訪，表示楊慶煌內心仍留有遺憾，感嘆姊姊在世時音樂作品無數，原本期待姊姊在歌壇能有終身成就獎、特別貢獻獎等獎項的肯定，但如今無法實現，雖有遺憾但也隨緣看待。近幾年網路頻傳楊小萍晚年罹癌、被丈夫拋棄，對此，楊慶煌經紀人駁斥此事，「那是假新聞，她很幸福，她的老公很帥」。

楊小萍進入演藝圈的契機，是在初中時和二哥同遊台北，正巧遇到空軍康樂隊招考演員，兄妹倆抱著好玩心態一起報名，結果是楊小萍被錄取，便開始出現在電視、電影中，曾演出「全家福」、「五色仙女」、「長江二號」、「咖啡美酒檸檬汁」等作品。

楊小萍也在60年代留下許多熱門金曲，包含「酒醉的探戈」、「夢醒不了情」等。而熱心公益的楊小萍時常參加海內外義演活動，獲得「慈善歌后」稱號。

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