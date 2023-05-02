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盛竹如代言 網路借貸imB平台爆25億詐騙

記者廖珮君／台北2日電
8年前由名人盛竹如代言的「不動產借貸媒合平台imB」爆出平台負責人曾國緯（本名曾耀峯）以「假債權、真吸金」詐騙了25億元資金，曾國緯在兩天前召開協調會對外保證負責到底後，這兩天又疑似不見蹤跡。(取材自不動產借貸媒合平台imB粉專)
8年前由名人盛竹如代言的「不動產借貸媒合平台imB」爆出平台負責人曾國緯（本名曾耀峯）以「假債權、真吸金」詐騙了25億元資金，曾國緯在兩天前召開協調會對外保證負責到底後，這兩天又疑似不見蹤跡。(取材自不動產借貸媒合平台imB粉專)

網路借貸平台爆出龐氏騙局。8年前由名人盛竹如代言的「不動產借貸媒合平台imB」爆出平台負責人曾國緯（本名曾耀峯）以「假債權、真吸金」詐騙了25億元(台幣，下同，約8131萬美元)資金，曾國緯在3天前召開協調會對外保證負責到底後，目前又疑似不見蹤跡，imB自救會已達逾千人。

據自救會群組，這25億元資金中、有95%債權都是假的，這也是台灣網路借貸平台爆出詐騙的首例，甚至還有台大生分享受害影片，自曝遭詐騙了270萬元。目前自救會已提告。

8年前成立的imB是台灣金隆科技公司，透過網路、業務人員以網路行銷方式做P2P不動產債權借貸的搓合。

當時運作模式，是一些無法透過銀行借錢的小企業，將不動產做抵押，imB幫該企業找原始借款人並做土地抵押設定；之後，這原始借款人再將手上的債權、透過該平台、賣給其他一般投資人。

例如企業抵押土地、跟原始借款人借了500萬元，債權就在該原始借款人手上，原始借款人就將這500萬元債權、以3、5萬小額方式再轉出售。

imB前4年都是以這樣運作模式，投資人投報率都有5~8%，依照imB自救會群組訊息，曾國緯因應自己經營的其他子公司虧損，先挪用資金、之後更發行「假標」也就是沒有這個借款案、卻在官方網頁上架讓一般投資人投資，等於是詐欺。

今年4月初，imB先強迫投資人展延拿回本息，隨後表示因本金無法拿回、只能暫時先領息，並透過一手發行「假標」，另一手拉高利息，以東補西來拖延爆發時間。

最後紙包不住火，東窗事發後，所有投資人才知道是一場龐氏騙局。

針對imB借貸平台對外販售假債權爆雷一事，台灣第一家P2P網路借貸平台鄉民貸表示，投資人如果要避開「假債權」風險，可以透過追索權檢驗來確認是不是真的取得債權。

他呼籲投資人，要選擇有參與P2P自律規範的業者，因為自律規範中要求業者必須讓投資人查驗借貸案資料的真偽。

鄉民貸說，imB是發行假標，也就是沒有這個借款案，但是卻在官方網頁上架讓一般人投資，這根本上是屬於詐欺行為，不該與P2P網路借貸相提並論，就如同有人假借檢察官名義進行詐騙，並不代表檢察官就是壞人。他們強調，P2P在促進普惠金融方面，所開創的正面意義不容抹煞。

投資 詐騙 檢察官

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