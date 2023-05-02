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丁允恭性騷案遭撤職停用3年 聲請裁判憲法審查遭駁回

記者王宏舜／台北2日電
總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，與電視台女記者在辦公桌發生性行為，分手後又在臉書傳親密合照，遭監察院彈劾，懲戒法院判撤職並停止任用3年確定。丁聲請裁判憲法審查，憲法法庭不受理。(本報資料照片)
總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，與電視台女記者在辦公桌發生性行為，分手後又在臉書傳親密合照，遭監察院彈劾，懲戒法院判撤職並停止任用3年確定。丁聲請裁判憲法審查，憲法法庭不受理。(本報資料照片)

總統府前發言人丁允恭任職高雄市新聞局長期間，與電視台女記者在辦公桌發生性行為，分手後又在臉書傳親密合照，監察院彈劾後移送懲戒法院，一審判丁撤職並停止任用2年，二審廢棄原判決，認為丁上傳親密照屬於性騷擾，加重改判撤職並停止任用3年確定。丁聲請裁判憲法審查，憲法法庭不受理。

丁允恭2013年10月訂婚後，因職務結識女記者並交往，兩人在高雄市新聞局長辦公室、職務宿舍交媾4次，女方兩度墮胎。女記者2017年北上工作，想與丁分手，丁為挽回感情，在臉書上傳親密合照，兩人情事曝光。

一審認為，丁允恭身為高階公務員，卻在辦公室發生性行為，貿然在臉書公開親密合照，行為放蕩不檢，但合照看不出有性意味或性別歧視意涵，並不構成性騷擾，監察院不服提上訴。

二審指出，性騷擾不侷限於具有「性意味」為前提，丁允恭在臉書上公開與女記者的合照，雖在10分鐘後就下架，但女記者為此被傳是「破壞家庭的小三」，深受流言所苦，讓女記者受到負面評價，影響與其他異性交友的機會，丁的行為已構成性騷擾。

二審認為，一審認定丁允恭上傳合照不符性騷擾防治法要件，適用法令有違誤，其餘部分認事用法，並無不妥，審酌性別平等是社會和諧的重要基礎，性騷擾嚴重破壞社會秩序，廢棄原判決，改判丁較重的懲戒處分。至於丁試圖挽回女記者，雙方對話多為彼此生活現況，或女記者請求丁金錢資助等，不構成性騷擾；另丁在訂婚期間與女記者往來，與其職務無關，不違反公務員服務法規定。

丁允恭認為被判停止任用3年，「許多貪贓枉法的個案懲戒都沒有如此嚴重」，對於懲戒法院標準感到匪夷所思，聲請裁判憲法審查。

丁主張，將親密合照公開上傳至「臉書」被認為是屬性騷擾防治法第2條第2款規定的性騷擾，違反比例原則、平等原則，侵害他受憲法保障的言論自由與名譽權，因此聲請裁判憲法審查。

憲法法庭第三審查庭認為，丁允恭的聲請無非是爭執公開上傳親密合照，是否成性騷擾防治法第2條第2款規定，以主觀意見來批稱判決違憲，但對判決如何牴觸憲法卻沒具體指摘，聲請不符憲法訴訟法要件，以一致決裁定不受理。

性騷擾 臉書 歧視

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