台音樂家林榮德辭世享壽87歲 長期致力藝術教育

台灣音樂家林榮德4月28日凌晨辭世。(本報資料照片)

長期致力台灣藝術教育 的音樂家林榮德在4月28日凌晨辭世，享壽87歲；當天安排林榮德等台灣音樂家作品演出、在克羅埃西亞舉辦的「台灣之夜」音樂會，中場休息時間獲知消息，全場起立默哀一分鐘致意。

台南市政府文化局提供資料指出，林榮德出生於台南市歸仁區，藝術演展結合音樂（含現代歌劇 ）、文學，曾在美國紐約林肯藝術中心．愛佛費雪大音樂廳整場發表個人作品，林榮德長期致力台灣藝術，也落實社會關懷，傳遞愛的能量散播到台灣各處。

文化局指出，林榮德早年留學德國專攻鋼琴、作曲，是擁有清亮嗓音的男高音，一生致力音樂教育，創立林榮德兒童音樂教室，孕育許多在國際樂壇上嶄露頭角的優秀音樂人才。

南市府文化局與觀光 旅遊局推動台灣與克羅埃西亞國際文化交流音樂會，前兩場於2月分別在台南、高雄舉辦，最終場訂於4月27日（當地時間）在克羅埃西亞首都薩格勒布的利辛斯基演藝廳登場，這場「台灣之夜」由克羅埃西亞廣播電視交響樂團，以及多名克羅埃西亞及台灣音樂家，演出台灣音樂家林榮德、陳樹熙、蕭泰然等人多首作品。

林榮德3月時曾出席在台南市政府舉行的活動宣傳記者會，當時他在記者會中說，這是國人第一次以全場台灣本位的音樂作品，躍登至國際音樂舞台的重要歷史紀錄，現場也將展出50多幅音樂繪畫作品及文學詩選。

林榮德於台灣時間4月28日凌晨在醫院過世，消息傳到克羅埃西亞時，正好是「台灣之夜」音樂會中場休息時間，參與演出的台灣音樂家在會中宣布林榮德過世消息，與會人士起立默哀一分鐘致意。