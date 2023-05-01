我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬雲5月起在東京大學當客座教授 研究可持續農業、糧食生產

華人自造環保屋 這些節能設計好巧妙

台音樂家林榮德辭世享壽87歲 長期致力藝術教育

中央社／台南1日電
台灣音樂家林榮德4月28日凌晨辭世。(本報資料照片)
台灣音樂家林榮德4月28日凌晨辭世。(本報資料照片)

長期致力台灣藝術教育的音樂家林榮德在4月28日凌晨辭世，享壽87歲；當天安排林榮德等台灣音樂家作品演出、在克羅埃西亞舉辦的「台灣之夜」音樂會，中場休息時間獲知消息，全場起立默哀一分鐘致意。

台南市政府文化局提供資料指出，林榮德出生於台南市歸仁區，藝術演展結合音樂（含現代歌劇）、文學，曾在美國紐約林肯藝術中心．愛佛費雪大音樂廳整場發表個人作品，林榮德長期致力台灣藝術，也落實社會關懷，傳遞愛的能量散播到台灣各處。

文化局指出，林榮德早年留學德國專攻鋼琴、作曲，是擁有清亮嗓音的男高音，一生致力音樂教育，創立林榮德兒童音樂教室，孕育許多在國際樂壇上嶄露頭角的優秀音樂人才。

南市府文化局與觀光旅遊局推動台灣與克羅埃西亞國際文化交流音樂會，前兩場於2月分別在台南、高雄舉辦，最終場訂於4月27日（當地時間）在克羅埃西亞首都薩格勒布的利辛斯基演藝廳登場，這場「台灣之夜」由克羅埃西亞廣播電視交響樂團，以及多名克羅埃西亞及台灣音樂家，演出台灣音樂家林榮德、陳樹熙、蕭泰然等人多首作品。

林榮德3月時曾出席在台南市政府舉行的活動宣傳記者會，當時他在記者會中說，這是國人第一次以全場台灣本位的音樂作品，躍登至國際音樂舞台的重要歷史紀錄，現場也將展出50多幅音樂繪畫作品及文學詩選。

林榮德於台灣時間4月28日凌晨在醫院過世，消息傳到克羅埃西亞時，正好是「台灣之夜」音樂會中場休息時間，參與演出的台灣音樂家在會中宣布林榮德過世消息，與會人士起立默哀一分鐘致意。

教育 觀光 歌劇

上一則

新聞評論／蔡政府又雙標 要美別張揚台積電風險

下一則

侯友宜、郭台銘各自登山難整合 拖愈久愈不利

延伸閱讀

大華府活動╱揚琴演奏家田超5/3演出

大華府活動╱揚琴演奏家田超5/3演出
亞太傳統月音樂會 各族裔同台獻藝

亞太傳統月音樂會 各族裔同台獻藝
亞太裔傳統月音樂會　華人牽頭各族裔將同台獻藝

亞太裔傳統月音樂會　華人牽頭各族裔將同台獻藝
傳達島嶼風情 台灣愛樂獲滿堂彩

傳達島嶼風情 台灣愛樂獲滿堂彩

熱門新聞

陳致中。圖／聯合報系資料照片

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

2023-04-26 12:40
宗才怡(左)保養得宜，外表相當凍齡。（陳鴻提供）

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

2023-04-25 05:07
江女夥同張姓男友殺害父親後棄屍。圖／報系資料照

媽媽、妹妹都求重判...留美女碩士弒父棄屍 為何能逃過一死？

2023-04-28 15:14
陳致中（右）、黃睿靚（左）夫婦。圖／聯合報系資料照片

陳致中坐牢 為何黃睿靚判緩刑？她曝光吳淑珍這句話

2023-04-27 12:25
知名台灣雕刻家朱銘驚傳22日晚上在士林區住家中辭世。律師昨天代表家人出面發表聲明，謝謝各界關心。(記者林伯東／攝影)

藝術家朱銘住處自縊享壽85歲 妻發現時已來不及

2023-04-23 15:29
台灣知名雕塑家朱銘，22日晚上遭妻子發現在家身亡，疑似因久病厭世尋短，享壽85歲。（記者潘俊宏／攝影）

疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲

2023-04-23 05:28

超人氣

更多 >
宋慧喬20年前得獎畫面與現在相比 網友：這點變了

宋慧喬20年前得獎畫面與現在相比 網友：這點變了
昔巨乳辣模變街友 疑「少根手指」翻垃圾果腹畫面流出

昔巨乳辣模變街友 疑「少根手指」翻垃圾果腹畫面流出
華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰

華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰
拜登或川普做得完下個任期？ 精算師解答：「二老」1關鍵活更久

拜登或川普做得完下個任期？ 精算師解答：「二老」1關鍵活更久
曼哈頓華埠珠寶店員工被設局 9萬元珠寶遭竊

曼哈頓華埠珠寶店員工被設局 9萬元珠寶遭竊