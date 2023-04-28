扁媳黃睿靚緩刑原因「難拒婆婆要求犯案」

陳致中(左)涉洗錢案判刑1年定讞將入獄，黃睿靚(右)則獲緩刑。(本報資料照片)

前總統陳水扁 兒子、高雄市議員陳致中和妻子黃睿靚協助掩飾龍潭購地案、南港展覽館案犯罪所得、開海外帳戶洗錢等案，纏訟17年經多次上訴，陳致中判刑1年定讞將入獄，但黃睿靚卻獲緩刑，原因是法院認為她礙於媳婦身分，難以推拒婆婆吳淑珍的要求才犯案，因此宣告緩刑4年，得向國庫支付100萬元（台幣，下同，約3.2萬美元）。

吳淑珍擔心龍潭購地弊案、南港展覽館案犯罪所得遭發現，指示陳致中、黃睿靚以代號或紙上控股公司名義開設海外帳戶，將兩案不法所得匯入再轉出，3人共洗錢1116萬7000餘美元；最高法院昨判陳致中1年徒刑，併科150萬元定讞，確定要入監服刑，議員職務也得被解除。

黃睿靚在檢察官調查時指出，印象中她生完小孩後，有一外國理財專員來台辦理開戶手續，陳致中也在場，婆婆吳淑珍叫她簽名，她就簽名，之前吳淑珍也有好幾次叫她簽開戶資料，她不記得所簽文件的內容。

黃睿靚偵查表示，她記得在家裡簽開戶文件時，吳淑珍說「你不要擔心、不要怕，這是家裡的錢，這不是Dirty Money，妳就跟銀行講這是父親給妳的錢」；當時銀行的人跟她聊天，吳淑珍自我介紹說「我是她媽媽，是母女關係，不是婆媳關係」；開戶後她依吳淑珍指示跟銀行確認要匯款。

陳致中、黃睿靚一審審理期間曾坦承並自白犯行，但兩人在更二審否認犯行；黃睿靚在法院審理時說，她做為人妻，若說沒有無奈的地方，可能不是事實，她開戶後真的不知道帳戶使用情形。高院 更二審認為黃睿靚身為吳淑珍的媳婦，礙於身分難以推拒婆婆的要求才犯案，故給予緩刑機會自新。

陳致中因涉洗錢案遭判刑1年定讞並面臨解職，沉寂一天昨再發千字聲明指前夜「是出生44年來最漫長的一夜」，並稱母親吳淑珍對官司無辜牽連下一代而自責，但他為人子者為母受罪責心甘情願；父親陳水扁則在臉書 貼出「哀莫大於心死」哏圖，表達悲傷心情。