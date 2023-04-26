張榮發遺產訴訟 2審仍判遺囑有效 張國政料會上訴

長榮創辦人張榮發遺囑將遺產全留給張國煒（右），張國政（左）提確認遺囑無效訴訟，二審仍判遺囑有效。(本報資料照片)

長榮 集團創辦人張榮發7年前過世，遺囑將遺產全留給2房獨子張國煒，並指定張國煒接任總裁，引起大房不滿，大房3子張國政提確認遺囑無效訴訟，1審認定判張國煒勝訴。張國政上訴，昨被台灣高等法院駁回，維持1審判決，仍認定遺囑有效，可上訴；若全案確定，張國煒將可獲逾百億元(台幣，下同，約3億2535萬美元)遺產。

針對創辦人遺產訴訟一事，長榮昨天表示，有關遺囑訴訟，係屬繼承人各自認定有效與否之爭執，與公司營運無關。但法界人士推估，張國政應會繼續上訴。

張國政主張，張榮發製作遺囑時無法表達自我意思，遺囑並非由父親親自簽名，也未親自指定兩名以上見證人，未向公證人陳述遺囑內容，未陳述代筆遺囑繕寫人劉孟芬姓名與住居所，認為遺囑不符合民法要件，且密封遺囑製作地點是父親住家，但公證書地點卻寫事務所，請求法院確認張榮發2014年12月16日代筆遺囑、17日密封遺囑無效。

張國煒抗辯，依法院調閱張榮發就醫紀錄，足證父親製作遺囑時具表述意思能力，且遺囑經張榮發自述、公證後已屬公文書，經調查局鑑定也認定遺囑簽名是張榮發親簽，遺囑合法有效。

1審判張國煒勝訴；張國政上訴，高院 認為，張榮發在遺囑作成前兩、三年雖常因病住院，且作成遺囑後有瞻妄症等現象，但無病歷資料或醫師診斷書可證張榮發做遺囑時沒有識別能力。

況且，張榮發同年9、10月間贈與配偶1億元存款，10、11月間移轉價值逾億的3家公司股權給張國煒，可見張榮發仍有處分鉅額財產能力，應具遺囑能力。

高院認為，經調查局鑑定筆跡，認定是張榮發親自簽署；張榮發委請劉孟芬代寫遺囑，並指定長榮國際前董事長柯麗卿等3人在見證人欄簽名，公證當天，3人也擔任遺囑見證人，遺囑讓公證人確認無誤後密封，足認遺囑是張榮發所為，符合民法要件。

高等法院宣判長榮集團創辦人張榮發遺囑有效，若進入3審還是張國煒勝訴，將牽動長榮集團控股公司EIS(巴拿馬商長榮國際)與EIC(長榮國際)的股權消長，接著兄弟間應會打遺產分配官司，也牽動長榮版圖變化。

「晚一點分配遺產，有利於大哥張國華布局海運事業，張國政上訴可繼續牽制張國煒」，熟悉張家的法律界人士認為，張家4兄弟現正朝「解散換股」的分家方向邁進。

但能否牽制成功是另一回事。一方面，因遺產稅已都繳完，張國煒祭出撤換效率不佳的遺產執行人，以利加速分配；另一方面，雖預料張國政將上訴，但法界普遍認為，3審結果應與2審差不多，快則年底前有結果，屆時將進入遺產分配階段，這時兄弟間就會打遺產分配、分割官司。

而這筆鉅額遺產如何分配，攸關經營權消長。EIS是長榮海運的最大股東，而長榮海運也是長榮航空最大股東，EIS在海空運裡屬重中之重，張國煒若繼承張榮發的兩成EIS股權，加上自己的兩成，就成為EIS股權中最多者，兄弟間勢必有番合縱連橫，攸關海空運版圖甚鉅。

「不過，遺囑上寫存款、不動產、股票 全由張國煒單獨繼承，前兩者較無爭議，但股票的解釋空間就很廣。」熟悉經營權律師說，例如有些私人公司沒發行股票，以長榮的國內控股公司EIC來說，先前是公開發行公司，確實有發行過股票，但境外控股公司EIS，有無發行股票、還是只發憑證，就有得吵了。