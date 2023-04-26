我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德軟體巨頭SAP落腳金山 看中強大人才庫 有望增500工作

家居零售巨頭BBB破產 折扣券3天內到期 引發搶購潮

張榮發遺產訴訟 2審仍判遺囑有效 張國政料會上訴

記者林孟潔、黃淑惠／台北26日電
長榮創辦人張榮發遺囑將遺產全留給張國煒（右），張國政（左）提確認遺囑無效訴訟，二審仍判遺囑有效。(本報資料照片)
長榮創辦人張榮發遺囑將遺產全留給張國煒（右），張國政（左）提確認遺囑無效訴訟，二審仍判遺囑有效。(本報資料照片)

長榮集團創辦人張榮發7年前過世，遺囑將遺產全留給2房獨子張國煒，並指定張國煒接任總裁，引起大房不滿，大房3子張國政提確認遺囑無效訴訟，1審認定判張國煒勝訴。張國政上訴，昨被台灣高等法院駁回，維持1審判決，仍認定遺囑有效，可上訴；若全案確定，張國煒將可獲逾百億元(台幣，下同，約3億2535萬美元)遺產。

針對創辦人遺產訴訟一事，長榮昨天表示，有關遺囑訴訟，係屬繼承人各自認定有效與否之爭執，與公司營運無關。但法界人士推估，張國政應會繼續上訴。

張國政主張，張榮發製作遺囑時無法表達自我意思，遺囑並非由父親親自簽名，也未親自指定兩名以上見證人，未向公證人陳述遺囑內容，未陳述代筆遺囑繕寫人劉孟芬姓名與住居所，認為遺囑不符合民法要件，且密封遺囑製作地點是父親住家，但公證書地點卻寫事務所，請求法院確認張榮發2014年12月16日代筆遺囑、17日密封遺囑無效。

張國煒抗辯，依法院調閱張榮發就醫紀錄，足證父親製作遺囑時具表述意思能力，且遺囑經張榮發自述、公證後已屬公文書，經調查局鑑定也認定遺囑簽名是張榮發親簽，遺囑合法有效。

1審判張國煒勝訴；張國政上訴，高院認為，張榮發在遺囑作成前兩、三年雖常因病住院，且作成遺囑後有瞻妄症等現象，但無病歷資料或醫師診斷書可證張榮發做遺囑時沒有識別能力。

況且，張榮發同年9、10月間贈與配偶1億元存款，10、11月間移轉價值逾億的3家公司股權給張國煒，可見張榮發仍有處分鉅額財產能力，應具遺囑能力。

高院認為，經調查局鑑定筆跡，認定是張榮發親自簽署；張榮發委請劉孟芬代寫遺囑，並指定長榮國際前董事長柯麗卿等3人在見證人欄簽名，公證當天，3人也擔任遺囑見證人，遺囑讓公證人確認無誤後密封，足認遺囑是張榮發所為，符合民法要件。

高等法院宣判長榮集團創辦人張榮發遺囑有效，若進入3審還是張國煒勝訴，將牽動長榮集團控股公司EIS(巴拿馬商長榮國際)與EIC(長榮國際)的股權消長，接著兄弟間應會打遺產分配官司，也牽動長榮版圖變化。

「晚一點分配遺產，有利於大哥張國華布局海運事業，張國政上訴可繼續牽制張國煒」，熟悉張家的法律界人士認為，張家4兄弟現正朝「解散換股」的分家方向邁進。

但能否牽制成功是另一回事。一方面，因遺產稅已都繳完，張國煒祭出撤換效率不佳的遺產執行人，以利加速分配；另一方面，雖預料張國政將上訴，但法界普遍認為，3審結果應與2審差不多，快則年底前有結果，屆時將進入遺產分配階段，這時兄弟間就會打遺產分配、分割官司。

而這筆鉅額遺產如何分配，攸關經營權消長。EIS是長榮海運的最大股東，而長榮海運也是長榮航空最大股東，EIS在海空運裡屬重中之重，張國煒若繼承張榮發的兩成EIS股權，加上自己的兩成，就成為EIS股權中最多者，兄弟間勢必有番合縱連橫，攸關海空運版圖甚鉅。

「不過，遺囑上寫存款、不動產、股票全由張國煒單獨繼承，前兩者較無爭議，但股票的解釋空間就很廣。」熟悉經營權律師說，例如有些私人公司沒發行股票，以長榮的國內控股公司EIC來說，先前是公開發行公司，確實有發行過股票，但境外控股公司EIS，有無發行股票、還是只發憑證，就有得吵了。

長榮 股票 高院

上一則

黑白集／學舌蔡英文、拜登金句 賴清德的九官鳥戲路

下一則

雙語政策 賴總統參選人收拾賴院長爛攤？

延伸閱讀

聯結車疏失…新州父子車禍亡 獲賠9600萬元

聯結車疏失…新州父子車禍亡 獲賠9600萬元
洛縣情侶虐待謀殺十歲兒 判終身監禁不得假釋

洛縣情侶虐待謀殺十歲兒 判終身監禁不得假釋
索千萬逼死夫 被判退錢還房 她駁騙婚：對方不愛國才離

索千萬逼死夫 被判退錢還房 她駁騙婚：對方不愛國才離
公務員屏蔽批評貼文 是否侵害言論自由 最高院審理

公務員屏蔽批評貼文 是否侵害言論自由 最高院審理

熱門新聞

台灣知名雕塑家朱銘，22日晚上遭妻子發現在家身亡，疑似因久病厭世尋短，享壽85歲。（記者潘俊宏／攝影）

疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲

2023-04-23 05:28
前文化部部長、作家龍應台投書紐約時報。（本報系資料照片）

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

2023-04-19 04:22
知名台灣雕刻家朱銘驚傳22日晚上在士林區住家中辭世。律師昨天代表家人出面發表聲明，謝謝各界關心。(記者林伯東／攝影)

藝術家朱銘住處自縊享壽85歲 妻發現時已來不及

2023-04-23 15:29
Sandy&Mandy如今被讚是「台灣最美學霸雙胞胎」。(取材自Instagram)

台「最美學霸雙胞胎」清大畢業 學士照驚呆400萬人

2023-04-20 05:25
台中市張姓男子是超商店員，前年間涉嫌性侵、猥褻女同事，台中高分院判他緩刑5年。示意圖。（取材自Ingimage）

台超商店員逼女同事口交舔乳 色問「外面可嗎」下場慘了

2023-04-19 01:46
宗才怡(左)保養得宜，外表相當凍齡。（陳鴻提供）

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

2023-04-25 05:07

超人氣

更多 >
4月29日起 中國入境再放寬…登機不再查新冠檢測證明

4月29日起 中國入境再放寬…登機不再查新冠檢測證明
台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣
常吃這兩種肉 腸道難健康

常吃這兩種肉 腸道難健康
明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？

明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？
要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院

要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院