民眾黨批「羅文嘉們」借名蓋民宿 羅：亂丟泥巴

民進黨前秘書長羅文嘉遭批借名蓋民宿。(本報資料照片)

民眾黨立委陳琬惠昨天在立法院內政委員會質詢，指民進黨前秘書長羅文嘉位於桃園復興區大窩路601號的「山裡生活」民宿 ，以借名登記方式經營位於原保地的旅館發大財，並要求原民會盡速修法，杜絕「羅文嘉們」知法犯法、侵犯原民家園。羅文嘉回應，一切坦蕩蕩，不需因他批評民眾黨主席柯文哲就亂丟泥巴。

立法院內政委員會昨審查地制法部分條文修正草案，陳琬惠質詢，許多觀光地區的原保地，透過假人頭設定高額抵押權等方式，使非原民的投機分子實質取得土地，進行溫泉飯店、大型露營區開發。

陳琬惠表示，位於原保地的「山裡生活」民宿，2008年由陳強年（原住民 ）以買賣取得土地所有權，2015年由宜蘭水牛書旅股份有限公司（代表人為羅文嘉的太太劉昭儀、監察人為羅文嘉）取得土地普通抵押權、農育權，2021年民宿起造，去年正式營業。

陳琬惠質疑，民宿實際營運者為羅文嘉，陳強年僅供「借名登記」，以此迴避法規限制；雖然在當年羅文嘉的作為沒有違法，但以他綠營黨政高官的經歷，一定熟稔法規、也理解原保地設立目的，卻仍知法玩法，副總統賴清德 真的要放任羅文嘉手握大權指點江山？解決原保地亂象已具社會共識，原民會應盡速溝通推動修法，別再讓「羅文嘉們」知法玩法，侵犯原民家園。

羅文嘉表示，他離開政府公職已18年，投入偏鄉教育、出版、書店、農業前後也有12年，一切都依照法律規定，坦蕩蕩，「我不做靠特權的事情，也不做違法的事情，這是我在民間18年來的堅持」，「不僅如此，這10多年來，水牛團隊與夥伴，在偏鄉、在部落、在社區，做的事情，遠比陳委員理解的還多。」