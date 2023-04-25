我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

副州長康伊蓮宣布競選紐森遺缺 若勝出將成加州首位女州長

又非隨機殺人 舊金山北岸區槍擊1死4傷 華埠就在附近

民眾黨批「羅文嘉們」借名蓋民宿 羅：亂丟泥巴

台灣新聞組／台北25日電
民進黨前秘書長羅文嘉遭批借名蓋民宿。(本報資料照片)
民進黨前秘書長羅文嘉遭批借名蓋民宿。(本報資料照片)

民眾黨立委陳琬惠昨天在立法院內政委員會質詢，指民進黨前秘書長羅文嘉位於桃園復興區大窩路601號的「山裡生活」民宿，以借名登記方式經營位於原保地的旅館發大財，並要求原民會盡速修法，杜絕「羅文嘉們」知法犯法、侵犯原民家園。羅文嘉回應，一切坦蕩蕩，不需因他批評民眾黨主席柯文哲就亂丟泥巴。

立法院內政委員會昨審查地制法部分條文修正草案，陳琬惠質詢，許多觀光地區的原保地，透過假人頭設定高額抵押權等方式，使非原民的投機分子實質取得土地，進行溫泉飯店、大型露營區開發。

陳琬惠表示，位於原保地的「山裡生活」民宿，2008年由陳強年（原住民）以買賣取得土地所有權，2015年由宜蘭水牛書旅股份有限公司（代表人為羅文嘉的太太劉昭儀、監察人為羅文嘉）取得土地普通抵押權、農育權，2021年民宿起造，去年正式營業。

陳琬惠質疑，民宿實際營運者為羅文嘉，陳強年僅供「借名登記」，以此迴避法規限制；雖然在當年羅文嘉的作為沒有違法，但以他綠營黨政高官的經歷，一定熟稔法規、也理解原保地設立目的，卻仍知法玩法，副總統賴清德真的要放任羅文嘉手握大權指點江山？解決原保地亂象已具社會共識，原民會應盡速溝通推動修法，別再讓「羅文嘉們」知法玩法，侵犯原民家園。

羅文嘉表示，他離開政府公職已18年，投入偏鄉教育、出版、書店、農業前後也有12年，一切都依照法律規定，坦蕩蕩，「我不做靠特權的事情，也不做違法的事情，這是我在民間18年來的堅持」，「不僅如此，這10多年來，水牛團隊與夥伴，在偏鄉、在部落、在社區，做的事情，遠比陳委員理解的還多。」

民宿 賴清德 原住民

上一則

林書豪按摩師遭爆是密醫 北市衛生局展開調查

下一則

台電高價買電 綠委轟：讓執政黨背黑鍋 經長：會檢討

延伸閱讀

隔20年回歸豁出去了 一代玉女變這樣

隔20年回歸豁出去了 一代玉女變這樣
張魁兒吹噓「是長榮張家親戚」 騙借名買車、寄生酒吧地下室

張魁兒吹噓「是長榮張家親戚」 騙借名買車、寄生酒吧地下室
33歲女砸300萬回浙江農村蓋別墅：幸福感提高了

33歲女砸300萬回浙江農村蓋別墅：幸福感提高了
上廁所都有兵馬俑盯著…網友住西安特色酒店：嚇尿了

上廁所都有兵馬俑盯著…網友住西安特色酒店：嚇尿了

熱門新聞

台灣知名雕塑家朱銘，22日晚上遭妻子發現在家身亡，疑似因久病厭世尋短，享壽85歲。（記者潘俊宏／攝影）

疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲

2023-04-23 05:28
前文化部部長、作家龍應台投書紐約時報。（本報系資料照片）

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

2023-04-19 04:22
知名台灣雕刻家朱銘驚傳22日晚上在士林區住家中辭世。律師昨天代表家人出面發表聲明，謝謝各界關心。(記者林伯東／攝影)

藝術家朱銘住處自縊享壽85歲 妻發現時已來不及

2023-04-23 15:29
Sandy&Mandy如今被讚是「台灣最美學霸雙胞胎」。(取材自Instagram)

台「最美學霸雙胞胎」清大畢業 學士照驚呆400萬人

2023-04-20 05:25
台中市張姓男子是超商店員，前年間涉嫌性侵、猥褻女同事，台中高分院判他緩刑5年。示意圖。（取材自Ingimage）

台超商店員逼女同事口交舔乳 色問「外面可嗎」下場慘了

2023-04-19 01:46
圖為朱銘2019年9月14日出席朱銘美術館20周年慶，並說明太極系列新作品創作理念。（中央社檔案照片）

朱銘離世 摯友吳炫三越洋受訪痛哭：他沒一天停止思考創作

2023-04-23 13:38

超人氣

更多 >
喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套

喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套
回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄

回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄
全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣

全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣
洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔

洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔
連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅

連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅