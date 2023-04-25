我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

副州長康伊蓮宣布競選紐森遺缺 若勝出將成加州首位女州長

又非隨機殺人 舊金山北岸區槍擊1死4傷 華埠就在附近

林書豪按摩師遭爆是密醫 北市衛生局展開調查

記者林佳彣／台北25日電
「哈佛小子」林書豪今年2月加入PLG高雄17直播鋼鐵人隊，遭爆合作13年的按摩師羅鈞諭在台無醫師資格卻幫林針灸。(本報資料照片)
「哈佛小子」林書豪今年2月加入PLG高雄17直播鋼鐵人隊，遭爆合作13年的按摩師羅鈞諭在台無醫師資格卻幫林針灸。(本報資料照片)

「哈佛小子」林書豪今年2月加入PLG高雄17直播鋼鐵人隊，以出色表現率隊戰績由黑翻紅，昨遭爆合作13年的按摩師羅鈞諭在台無醫師資格卻幫林針灸。台北市衛生局回應，已展開行政調查，若查證屬實，涉嫌密醫行為，將移送地檢署偵辦，希望一周調查完畢。

林書豪所屬經紀公司昨天發表簡單聲明，「非常感謝大家的關心，書豪以後在照顧自己身體這方面，一定會更加小心謹慎。」

台北市衛生局對此表示，針灸是中醫醫療行為，必須合法醫師才能操作，若不具醫師資格去執行者，會觸犯醫師法第28條規定，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科台幣30萬元(約9782美元)以上、150萬元以下罰金。衛生局已展開行政調查，若查證屬實，涉嫌密醫行為，將移送地檢署偵辦，希望一周調查完畢。

中醫師表示，針灸專業需要醫師至7年的專業訓練，尤其施針過度刺激，恐有氣胸等副作用，不可輕忽。

中醫藥司蔡簡任技正表示，林書豪所標記的施針者，在公司登記上為「整復店」以紓解筋骨、消除疲勞為目的，只能以手技對人施以傳統整復推拿、按摩、腳底按摩、指壓、刮痧、拔罐，或使用民間習用之青草泥、膏、液狀外敷料所為之非醫療行為。

全國中醫師全聯會常務監事、開業中醫師陳潮宗表示，針灸是相當專業的療程，治療範圍涵蓋運動傷害、腦神經、失眠、婦科等疾病，但由於是「侵入性醫療」，需要經過醫師專業訓練才能進行，若在胸部施針，刺太深過度刺激，可能導致扎破肺泡，嚴重可能引起呼吸衰竭，甚至死亡。

林書豪 失眠

上一則

會晤國台辦副主任 賴瑟珍籲「小兩會」恢復協商

下一則

民眾黨批「羅文嘉們」借名蓋民宿 羅：亂丟泥巴

延伸閱讀

林書豪針灸御醫恐為「密醫」 中醫師：施針訓練最少7年

林書豪針灸御醫恐為「密醫」 中醫師：施針訓練最少7年
幫林書豪針灸、合作13年按摩師 被爆是「密醫」

幫林書豪針灸、合作13年按摩師 被爆是「密醫」
林書豪是美食家？合作13年按摩師透露「啥好吃的都知道」

林書豪是美食家？合作13年按摩師透露「啥好吃的都知道」
回歸上演飆分秀 林書豪轟38分創新高

回歸上演飆分秀 林書豪轟38分創新高

熱門新聞

台灣知名雕塑家朱銘，22日晚上遭妻子發現在家身亡，疑似因久病厭世尋短，享壽85歲。（記者潘俊宏／攝影）

疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲

2023-04-23 05:28
前文化部部長、作家龍應台投書紐約時報。（本報系資料照片）

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

2023-04-19 04:22
知名台灣雕刻家朱銘驚傳22日晚上在士林區住家中辭世。律師昨天代表家人出面發表聲明，謝謝各界關心。(記者林伯東／攝影)

藝術家朱銘住處自縊享壽85歲 妻發現時已來不及

2023-04-23 15:29
Sandy&Mandy如今被讚是「台灣最美學霸雙胞胎」。(取材自Instagram)

台「最美學霸雙胞胎」清大畢業 學士照驚呆400萬人

2023-04-20 05:25
台中市張姓男子是超商店員，前年間涉嫌性侵、猥褻女同事，台中高分院判他緩刑5年。示意圖。（取材自Ingimage）

台超商店員逼女同事口交舔乳 色問「外面可嗎」下場慘了

2023-04-19 01:46
圖為朱銘2019年9月14日出席朱銘美術館20周年慶，並說明太極系列新作品創作理念。（中央社檔案照片）

朱銘離世 摯友吳炫三越洋受訪痛哭：他沒一天停止思考創作

2023-04-23 13:38

超人氣

更多 >
喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套

喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套
回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄

回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄
全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣

全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣
洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔

洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔
連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅

連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅