林書豪按摩師遭爆是密醫 北市衛生局展開調查

「哈佛小子」林書豪今年2月加入PLG高雄17直播鋼鐵人隊，遭爆合作13年的按摩師羅鈞諭在台無醫師資格卻幫林針灸。(本報資料照片)

「哈佛小子」林書豪 今年2月加入PLG高雄17直播鋼鐵人隊，以出色表現率隊戰績由黑翻紅，昨遭爆合作13年的按摩師羅鈞諭在台無醫師資格卻幫林針灸。台北市衛生局回應，已展開行政調查，若查證屬實，涉嫌密醫行為，將移送地檢署偵辦，希望一周調查完畢。

林書豪所屬經紀公司昨天發表簡單聲明，「非常感謝大家的關心，書豪以後在照顧自己身體這方面，一定會更加小心謹慎。」

台北市衛生局對此表示，針灸是中醫醫療行為，必須合法醫師才能操作，若不具醫師資格去執行者，會觸犯醫師法第28條規定，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科台幣30萬元(約9782美元)以上、150萬元以下罰金。衛生局已展開行政調查，若查證屬實，涉嫌密醫行為，將移送地檢署偵辦，希望一周調查完畢。

中醫師表示，針灸專業需要醫師至7年的專業訓練，尤其施針過度刺激，恐有氣胸等副作用，不可輕忽。

中醫藥司蔡簡任技正表示，林書豪所標記的施針者，在公司登記上為「整復店」以紓解筋骨、消除疲勞為目的，只能以手技對人施以傳統整復推拿、按摩、腳底按摩、指壓、刮痧、拔罐，或使用民間習用之青草泥、膏、液狀外敷料所為之非醫療行為。

全國中醫師全聯會常務監事、開業中醫師陳潮宗表示，針灸是相當專業的療程，治療範圍涵蓋運動傷害、腦神經、失眠 、婦科等疾病，但由於是「侵入性醫療」，需要經過醫師專業訓練才能進行，若在胸部施針，刺太深過度刺激，可能導致扎破肺泡，嚴重可能引起呼吸衰竭，甚至死亡。