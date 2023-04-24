以「太極」聞名 雕塑大師朱銘85歲辭世 疑久病輕生

台灣知名雕塑家朱銘，22日晚間在家身亡，享壽85歲。(本報資料照片)

以「太極系列」名聞國際、曾獲總統文化獎的台灣國寶級雕塑 藝術家朱銘，前天晚間疑久病厭世在家輕生，享壽85歲，包含蔡英文總統在內的政界、文化界等人士聞訊皆感到不捨，紛表哀悼。

本名朱川泰的朱銘，1938年出生苗栗貧困農家，15歲拜雕刻師傅李金川為師，30歲起再入雕塑大師楊英風師門，學習現代雕塑，被視為1970年代台灣美術鄉土運動象徵。朱銘知名作品「太極系列」、「人間系列」名聞國際，庶民寫意與東方抽象風格永遠留存在世人心中。1999年在新北金山區建立朱銘美術館 ，曾獲第24屆行政院文化獎、總統文化獎的「文化耕耘獎」。

據警方調查，22日晚間8時許，朱銘與女兒聊天後返回台北士林住家，直接到透天厝3樓的運動房間，約一個多小時後，妻子遲未見人，進房查看發現他疑似輕生，趕緊報案求助。

當晚9時許，北市消防救護人員與士林分局翠山派出所員警到場，救護人員發現已無生命徵象，家屬放棄急救，沒有送醫；警方於現場採證後發現無外力介入跡象，現場無遺書。士林地檢署檢察官昨相驗後排除他殺可能，已將遺體發還家屬辦理喪葬事宜。

總統府發言人林聿禪昨表示，蔡英文總統聞訊後深感不捨與哀悼，「願朱銘老師安息，並盼望其家屬節哀珍重」。行政院長陳建仁也在臉書悼念朱銘為台灣之光、台灣的榮耀。此外，包含文化部長史哲、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜等人，紛紛發文追悼，稱他是國家瑰寶、創作永留於世人心中。

朱銘一手創辦的朱銘文教基金會昨則發出聲明表示，全體同仁以無比傷痛的心情，代表家屬，感謝海內外各界人士，長年以來對朱銘先生與朱銘美術館的支持。基金會將持續秉持朱銘推廣藝術教育的精神，繼續深耕朱銘美術館，把藝術的種子，種活在您我的心田。

根據朱銘文教基金會提供新聞稿，朱銘自1977年推出「太極」系列，陸續在日本、香港等地展出，有意進軍國際，1981年在美國紐約的漢查森藝廊舉行個展，受到國際藝壇的注目，之後來自世界各地的邀約不斷。

1995年朱銘受邀赴日本箱根的雕刻之森美術館舉行展覽展，1997年他在法國梵登廣場展出，成為華人世界第一人，之後又陸續在盧森堡、比利時與義大利、德國等地展出，奠定在國際藝壇的地位。

在國際拍賣 市場上，朱銘作品同樣有耀眼的成績，2003年紐約蘇富比拍賣會上，朱銘木雕作品「掰開太極」締造24萬3200美元紀錄，約合新台幣730萬元；2004年台北羅芙奧的春季拍賣會中，朱銘木雕作品「太極系列—對招」，以新台幣894萬6000元再度刷新紀錄，同時也創下華人雕塑家最高拍賣紀錄。

朱銘「太極」系列作品饒富東方趣味，更以抽象手法展現哲思，拋除形象，只留意念，深受東西方藏家的喜愛，而熟悉木雕技法的朱銘，更以大膽的斧鑿痕跡入手，不走精雕細琢路線，令國際藝壇驚豔不已。

繼「太極」系列之後，朱銘於1987年推出「人間」系列，刻畫市井小民及人生百態，以雕刻藝術為小人物立傳，庶民寫意再為國內外雕刻藝術帶來新意。

此外，朱銘對各種媒材的嘗試不遺餘力，多次以木雕、海綿、保麗龍等材質翻模鑄銅，展現雕刻藝術的無限可能。

朱銘的老師楊英風曾寫下一段文字，描述朱銘的「太極」矗立倫敦泰晤士河畔「皇家南岸藝術中心」，「降落傘」降臨法國敦克爾克藝術館，回到台北後又繼續回歸木雕，楊英風說，「同樣的『太極』在戶外以銅塑呈現時，是一種凝聚於天地之間的恆常動勢，而小尺度的木刻則隱含著一股內斂的文士修為」，為朱銘雕刻藝術的多樣風貌留下註腳。

目前朱銘的作品，除了在新北金山的朱銘美術館外，台北101有「人間風景」，新北市民廣場有「科學家」、「人間系列─紳士」，淡水雲門劇場有「白彩人間系列」。