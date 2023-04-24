朱銘辭世 摯友吳炫三哭：他沒一天停止思考創作

朱銘2019年9月14日出席朱銘美術館20周年慶，並說明太極系列新作品創作理念。（中央社）

雕刻大師朱銘22日辭世，消息震驚藝術界。他的摯友吳炫三在巴黎接受專訪，聞訊時當場痛哭失聲。吳炫三表示，認識朱銘以來，「他沒有一天停止思考創作、沒有一分鐘停止思考如何讓作品更好」，而且人和作品一樣「充滿韌性」，不相信他會結束自己的生命。

1976年，朱銘在國立歷史博物的個展作品「同心協力」，讓面臨國際外交危機的台灣湧起團結的力量，大家開始關注這位藝術家。

當所有人都認為他應該繼續雕刻「水牛」等鄉土作品，朱銘毅然決然地在楊英風的支持下，開創出「太極系列」作品。

曾經為朱銘撰寫傳記的藝術評論家潘襎指出，朱銘是第一位從數千年傳統木雕藝術出發，建立足以融會西方現代雕塑 精神的偉大雕塑家，「在傳統失落、獨尊西方當代形式主義的潮流裡，朱銘的殞落更讓人們感傷與惋惜」。

潘襎指出，朱銘的「太極系列」把東方哲學以西方可以理解的形式展現、讓東西美學得以對話。而朱銘不斷挑戰自己，「太極系列」之後推出風格丕變的「人間系列」，展現藝術家內在與外在世界辯證的過程，也符合西方藝術「藝術和時代必須不斷對話」的美學觀。

吳炫三和朱銘是「最好的朋友」，兩人從藝術領域「了解彼此的處境與辛苦」、還會用作品彼此鼓勵。吳炫三表示，上次見面時朱銘表示自己正嘗試用金剛石創作，「刻的時刻會爆出火花」。

吳炫三認為朱銘的創作力超強，如日本 作家川端康成得諾貝爾獎 後會覺得自己江郎才盡，但朱銘成名後卻創作力勃發，總是認為自己「還有很多東西沒做、還有很多領域要探索」。他們原本約好要開一個「朱銘畫畫、吳炫三雕刻」的聯展，沒想到成為泡影。