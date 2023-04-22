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入監1年半 陳水扁女婿趙建銘假釋出獄

台灣新聞組／台北22日電
前總統陳水扁女婿趙建銘（中）21日假釋出獄，在弟弟陪同下快速離開。(記者周宗禎／攝影)
前總統陳水扁女婿趙建銘（中）21日假釋出獄，在弟弟陪同下快速離開。(記者周宗禎／攝影)

前總統陳水扁女婿趙建銘因台開內線交易案、不法利益達1億3000多萬，遭判刑3年10月，前年10月發監台中監獄，不到5個月就轉往台南明德外役監，昨獲准假釋出獄，遭外界質疑特權；矯正署指出，趙建銘已服刑超過1/2，服刑期間表現良好，符合假釋規定。

趙建銘昨天傍晚身穿白色T恤，與其他三名受刑人一同走出明德外役監獄大門，弟弟趙建勳在監獄外面等候多時，兩人見面擁抱後就直接搭車離去。趙建勳說，父親趙玉柱也已提出假釋申請，矯正署發言人葉貞伶說，趙玉柱刑期較長，目前不符合申請假釋資格。

趙建銘當年因第一家庭女婿，兩度參加「三井宴」，捲入台開內線交易案曾遭羈押，因纏訟多年符合減刑規定，判刑3年8月定讞，加上偽證罪，法院定應執行刑3年10月，2021年10月25日發監台中監獄，但不到5個月，去年3月10日轉往台南明德外役監，今年4月提報假釋獲准，總計入監1年6個月。

矯正署指出，趙建銘入監執行迄今（含羈押、已執行完畢之刑期3月、累進處遇縮刑等）逾兩年2月，已達有期徒刑執行逾1/2，因服刑門檻及在監積分均達標，今年4月報請許可假釋獲准。

此外，民進黨台南立委第一選區初選競爭激烈，尋求連任的賴惠員與對手郭貞慧為豪宅及光電等議題相互攻擊，殺得刀刀見骨，前總統陳水扁昨到新營相挺賴惠員，並指感謝賴在他落難時不離不棄，為此特別拖著病體表達支持，陳更指，同志競爭不應惡鬥，不能無所不用其極，這有失台灣人的厚道。

陳水扁昨站在賴惠員的宣傳車旁，與街道兩旁及路過民眾熱情揮手，還拉著賴惠員和支持者高喊「凍蒜」。陳水扁說，賴是有情有義的人，在他落難時不離不棄、全力相挺，甚至還照顧他全家人，支持賴惠員繼續連任「才是台南人之福、台灣人之福」，這麼優秀打拼努力的立委不能孤單。

陳水扁更指，他也支持初選，黨內有初選有競爭才會進步，但初選應是君子之爭，不要不擇手段，也不要太超過，「像在人家住家旁邊掛看板這種動作就非常過份，缺乏民主風範，同志競爭不應惡鬥，不能無所不用其極」，他認為非常不應該，讓他看不下去。

賴惠員表示，陳水扁仍是保外就醫身分，須遵守不上台、不演講、不談政治、不接受採訪的四不原則。不過媒體質疑，陳水扁昨不僅喊「凍蒜」，還公開接受採訪，賴惠員則回指，阿扁總統沒有違反規定。

對於陳水扁暗批郭貞慧初選手段無所不用其極，郭貞慧反擊指，阿扁總統在立委任內專打弊案，絕對不會允許自己或助理出面喬光電回饋金，也不會提出圖利家人的波醫法案，希望阿扁總統了解賴的種種惡行，而非單純顧及往日情誼，「賴惠員早已不是當年去看阿扁總統的賴惠員了」。

前總統陳水扁（右）21日到台南挺立委賴惠員連任，還提醒黨內初選手段別太超過，有失...
前總統陳水扁（右）21日到台南挺立委賴惠員連任，還提醒黨內初選手段別太超過，有失厚道。(記者周宗禎／攝影)

陳水扁 監獄 同志

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