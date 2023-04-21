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0.1公斤失格教訓 羅嘉翎備戰斤斤計較

記者曾思儒／高雄21日電
跆拳道好手羅嘉翎在國訓中心積極備戰。（記者劉學聖／攝影）
跆拳道好手羅嘉翎在國訓中心積極備戰。（記者劉學聖／攝影）

東京奧運奪下跆拳道女子57公斤級銅牌，成了「國民女友」的羅嘉翎，上月初美國公開賽發生體重超過0.1公斤遭判失格後，批評聲浪也隨之而來，經過爆哭到「失聲」的沮喪，羅嘉翎已能正向看待這次教訓，備戰下月世錦賽、9月杭州亞運等國際賽更加謹慎。

杭州亞運中華跆拳道對打將派出5男、5女，目前只有2個量級國手還沒完全底定；品勢將派出1男、1女，男子代表由去年世錦賽奪金的馬允中「連莊」，女子代表預計5月出爐。昨天跆拳道隊總教練劉祖蔭喊出「超越上屆」目標，盼突破雅加達亞運1金3銅成績。

目前10名對打國手都是亞運「新鮮人」，國際賽資歷顯赫的羅嘉翎成指標選手，同時為巴黎奧運積分努力的她坦言，上月美國公開賽過磅失敗後難過許久，一度將社交軟體刪除，但在家人和團隊鼓勵下打起精神，現在也調整備戰模式，平時就將體重控制在60公斤左右，避免憾事再發生。

羅嘉翎教練劉聰達坦言，最擔心羅嘉翎的部分就是體重，為爭取奧運積分，今年最少還有10場賽事要參加，183公分的愛徒須不停降體重，連喝口水都要斤斤計較，但為巴黎奧運仍要撐過這一年半，明年比完奧運羅嘉翎若要跳量級他也會支持。

東京奧運 跆拳道

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