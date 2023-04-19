我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州駕照筆試 華人喊變難 抱怨中文試題翻譯不易懂

稱被不公平定罪 Theranos荷姆斯「最後一搏」正式提出上訴

龍應台投書紐時：台海緊張之際 朋友們已開始反目

編譯徐榆涵／綜合報導
前文化部部長、作家龍應台投書紐約時報。（本報系資料照片）
前文化部部長、作家龍應台投書紐約時報。（本報系資料照片）

紐約時報18日刊出文化部前部長、作家龍應台投書，題為「在台灣，朋友間開始反目」，講述台海緊張之際，台灣社會已普遍出現對立和相互指責的現象，而這種分裂對台灣已造成傷害。

龍應台表示，台北一名友人最近在臉書發表一篇情緒高昂的貼文，敦促台灣年輕人準備與中國開戰。他認為，面對中國奪取台灣的威脅，唯一方法就是使用武力。該名友人已經60多歲了，仍誓言必要時會拿起武器。

龍應台指出，這已在台灣形成一種普遍且不安的情緒，「我私下傳訊息給他說，武力應該只是台灣戰略的一部分，我們的政客和其他公眾人物應該展現出真正勇氣，透過接觸中國來緩和局勢。當面對更強大的惡霸威脅時，不是應該先嘗試緩和局勢嗎？」該名友人則回擊「不要成為投降者」。

她表示，這種友人間的交鋒象徵中國已經在未開一槍的情況下，對台灣構成損害。文中說，中國侵略的威脅以及有關如何對抗的討論，正在撕裂台灣社會。指責某人「舔共」或透過發起危險的「反中」行為來煽動緊張局勢，已成常態，對與中國發生衝突的恐懼，正在撕裂寬容、文明以及對民主社會的信心。

37位台灣學者上個月發表反戰公開信，呼籲台北應當在中美之間尋找「中間路線」，批評美國的「軍事主義」，但他們被批評為幼稚天真且對中國過於軟弱。龍應台表示，這種分裂和不信任，恰好正中中國下懷。

文章提到，在台灣，幾乎每次晚餐談話都會提到與中國開戰的可能性。龍應台說，在最近一次朋友聚會中，她與友人討論焦點是中國是否會炸毀台積電？美國是否會投下炸彈以阻止台積電落入中國之手？台灣核電廠是否會因「焦土政策」被炸掉，將台灣變成對中國毫無用處的放射性荒地？

在一次與軍官和戰爭戰略家的午餐餐會上，一名退役的前台灣高階國防軍官表示，中國可以簡單封鎖台灣，因為台灣的天然氣儲量只有八天左右；或是切斷海底通訊電纜；或是透過切斷貿易來扼殺台灣。這名軍官說，中國可以不靠武力來奪取台灣。

文中說，這些對台灣人來說都不是新鮮事，台灣人生活在中國陰影下已70多年，但台灣仍在這些條件下建立起活躍的民主和經濟成果。

在遠離台北政治喧囂的農業區和漁村，人們對中國的看法也不盡相同，但有一個共同點，那就是腳踏實地的現實主義。龍應台說，為了所有人的利益，她希望這種現實主義最終能夠獲勝。這並不是說民眾認為抵抗中國是徒勞的，而是台灣將永遠在中國的巨大引力範圍內，實用主義甚至與中國和解，可能比戰爭更可取。

文中指出，台灣將在1月舉行關鍵的總統選舉，在未來幾個月，是與中國對抗還是追求和解的問題，將對所有台灣人產生重大影響。如果國民黨獲勝，與中國的緊張關係可能會緩解；如果民進黨繼續掌權，誰知道會怎樣？

龍應台說，她的一個漁民鄰居陳先生說，這其實無關緊要，美國和中國會決定台灣的命運。龍應台問他，如果戰爭爆發該怪誰？陳先生說，「開第一槍的人」。

台積電 紐約時報 國民黨

上一則

20校買百噸鳳梨 全教總疑吃「剩食」

延伸閱讀

紐時：三星行動裝置預設搜尋器 考慮棄Google改用Bing

紐時：三星行動裝置預設搜尋器 考慮棄Google改用Bing
紐時：國民兵洩密案凸顯小兵也能接觸 機密都不機密了

紐時：國民兵洩密案凸顯小兵也能接觸 機密都不機密了
紐時：Meta大幅裁員 裁掉了士氣

紐時：Meta大幅裁員 裁掉了士氣
反駁馬克宏？歐盟表態：堅決反對武力改變台海現狀

反駁馬克宏？歐盟表態：堅決反對武力改變台海現狀

熱門新聞

淡江大學知名戰略學者王高成教授，今天清晨驚傳在校內墜樓身亡。他上周剛參加電視政論節目錄影侃侃而談，令人難以想像如他遺書自訴因腦部病變，喪失智能。圖／本報資料照

台灣知名學者王高成 淡大墜樓亡…遺書曝光 外界震驚

2023-04-12 15:47
號稱「最聰明醫師」的孔繁錦被控指侵女病患，一審被依強制性交罪判4年徒刑，台灣高等法院駁回孔上訴，被害人另求償500萬元台幣。資料照片。(記者王宏舜／攝影)

台「最聰明醫師」指侵丁字褲美女判4年 遭求償500萬台幣

2023-04-13 19:59
示意圖。（取材自ingimage）

台狼師讓2未成年懷孕、墮胎 同學面前上演「活春宮」下場出爐

2023-04-11 23:24
彭蒙惠現身「因愛啟程」舞台謝幕時，觀眾都起立鼓掌致敬，現場掌聲、歡呼聲不絕於耳。（ 圖：空中英語教室提供）

拒絕求婚、放棄獎學金 美國宣教士當千萬台灣人的英文老師

2023-04-13 19:22
鴻海創辦人郭台銘18日舉行「科技經濟政治日本開拓之旅」成果報告會。(記者余承翰／攝影)

被國民黨「仙人跳」？郭台銘：我民調上升、相信朱立倫徵召

2023-04-17 23:01
日本搞笑藝人Mr Uekusa日前快閃台灣，在龍山寺、台北101前表演頭戴絲襪、頂玻璃杯的抽絲襪特技。（擷自Mr Uekusa臉書）

「裸體抽桌巾大叔」出沒台灣 絲襪套頭 百萬人爆笑朝聖

2023-04-11 15:13

超人氣

更多 >
泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅

泳壇美女曾因「發育太好」慘遭退役 變明星一夕爆紅
想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做

想要活得長壽又健康 跟著「哈佛飲食」這樣做
中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？

中國海外祕警被逮捕：紐約僑團「長樂公會」是什麼？
紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷

紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷
移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」

移居海外生活大不易 這三個國家最不見「外」