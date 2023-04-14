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彭文正因蔡英文論文案遭起訴 反告檢察官求償200萬敗訴

記者林孟潔／台北即時報導
彭文正。(本報資料照片)
彭文正。(本報資料照片)

媒體人彭文正質疑蔡英文總統英國倫敦大學政經學院博士論文真偽，被檢方依加重誹謗罪嫌起訴，法院通緝中，彭文正認為檢察官黃偉於起訴書主觀認定他「心生怨懟」，抹黑人格及名譽，提告求償200萬元台幣(約6.5萬美元)並在三大報刊登確定判決，台北地方法院判彭文正敗訴，可上訴。

彭文正多次質疑蔡英文博士論文及學位真實性，蔡英文2019年委任律師提告加重誹謗罪嫌，檢方認為彭文正因對蔡英文心生怨懟，為求節目有更高點閱率、增加收益，未盡查證義務，即發表不實言論，且言論有高度影響力，應課以較高查證義務，起訴彭文正。

彭文正提告主張，蔡英文2019年9月4日、19日提告時，黃偉任職於台北地檢署，在起訴書中主觀論斷他「心生怨懟，為對此表示抗議並謀求生路」等語，故意抹黑他的人格和名譽，請求黃偉賠償200並將確定判決理由刊登在三大報全國版版頭一日。

台北地院指出，檢察官因執行職務侵害人民自由或權利，且就參與審判的案件犯職務上之罪，經判決有罪確定，才需負損害賠償責任，而黃偉沒有因起訴彭文正加重誹謗的案件，被追訴或判決有罪確定，因此彭文正主張的事實，與法律構成要件不符，故不經言詞辯論程序，判決駁回。

蔡英文 檢察官 英國

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