「爺孫戀」李坤城66歲病逝 少妻心痛

李坤城(右)跟林靖恩的「爺孫戀」一度造成轟動。(取材自臉書)

66歲的音樂人李坤城跟小40歲的林靖恩交往，「爺孫戀」轟動一時，去年一度傳出病重但遭他否認，昨傳出李坤城在8日晚因大腸癌病逝的消息，享壽66歲，林靖恩透過社群 證實噩耗，相當心痛。

林靖恩9日發文說：「昨日晚間8點21分的事，住院滿七個月，到最後都得聽我碎念。十年一刻，一刻三個時辰。折磨他了。願能七日後再說。愛你們。」

曾入圍 金曲獎的李坤城與林靖恩的爺孫戀曾轟動全台，甚至林靖恩的父親也不諒解，一度報警處理。

李坤城生前跟林靖恩相戀10年多，曾上節目表示林父答應兩人的婚事，但須等女方成年之後，沒想到後來兩人甜蜜旅遊，林父竟氣到報警指李坤城涉嫌誘騙女兒脫離家庭，警方調查李的行為恐涉及刑法妨害家庭罪章的和誘罪，李到案否認，地院檢察官 最後判決不起訴。

後來兩人漸趨低調，李坤城說跟林靖恩有個約定，就是戀愛時絕對不能離家出走。李坤城當初原本想在林靖恩滿20歲時結婚，但林靖恩想低調，且覺得比起一紙證書，更重要的是兩人的陪伴與相處，所以就一直拖著沒有辦理結婚登記。

林靖恩接受「中天新聞網」專訪時，就透露直到李坤城因大腸癌住院，在這期間因為一些醫院文件需要家屬簽名，面對這樣現實問題，才決定辦理結婚登記，在準備登記手續文件時，她才發現原來李坤城早就做好結婚的準備，已在結婚證書上簽好名字，2月1日兩人在醫護人員的見證下，在病房完成簡單的結婚儀式。

結婚後的兩個月，李坤城病逝在台中，林靖恩提到曾跟李坤城說「你走了你要等我！不要那麼快投胎」，希望下輩子兩人能在年紀相當的狀態在一起。林靖恩也會遵照李坤城遺願，後事一切從簡，不會辦公祭。