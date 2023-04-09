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劉揚偉：電動車百年機遇 魏哲家：需要半導體

記者鍾張涵、蕭君暉／台北9日電
鴻海集團董事長劉揚偉（左）、創辦人郭台銘（右）、台積電總裁魏哲家8日難得同台，談台灣電動車、半導體、AI機器人前景。 （中央社）
鴻海集團董事長劉揚偉（左）、創辦人郭台銘（右）、台積電總裁魏哲家8日難得同台，談台灣電動車、半導體、AI機器人前景。 （中央社）

鴻海科技集團董事長劉揚偉、創辦人郭台銘、台積電總裁魏哲家昨難得同台，暢談台灣電動車、半導體、AI機器人前景，劉揚偉和魏哲家都強調全球市場、國際觀和合作的重要性。鴻海科技集團董事長劉揚偉指出，鴻海籌組鴻海研究院，專注未來三至七年前瞻技術，鴻海已從勞力密集業，轉型升級為腦力密集的全球企業。

劉揚偉強調，鴻海成立MIH致力推動標準化平台，邀請企業夥伴加入，推動標準化、模組化、平台化，降低開發成本與時間，目前MIH已有2619家企業加入。他同時正規畫5月前往美國，強化與美國客戶、企業合作。

台積電總裁魏哲家昨日也說，劉揚偉的三個理念包括電動車、AI機器人與數位健康，這三大領域都需要半導體、高速運算晶片，「這些都是台積電與鴻海可以合作的領域，請不要忘記台積電。」

陽明交通大學頒授劉揚偉名譽博士學位，昨日在新竹陽明交大舉行頒授典禮，劉揚偉致詞時以自身人生經驗分享「從抄到超：從模仿到超越」、「科學方法做事」、「解決問題的能力」、「不要怕窮」、「越是勤奮，運氣就越好」，以及「飲水思源、心懷感恩」等主題，同時指出，鴻海從F1.0優化至F2.0數位轉型，如今前進至F3.0轉型升級。

鴻海上周已公布2023年3月營收4003億元(台幣，下同，約130億美元)，為歷年同期第三高，與公司預期約略相當。第一季營收為1兆4627億元，季減25.26%、年增3.87%，創歷史同期新高。首季營收中，「消費智能產品類別」與去年同期相比，出現顯著成長。「雲端網路產品類別」約略持平，「電腦終端產品類別」及「元件及其他產品類別」表現略為衰退。劉揚偉昨指出，鴻海庫存處於正常水準。

劉揚偉說，面對重大流行疾病、經貿衝突、供應鏈危機等重重挑戰，他相信鴻海成為百年企業的路徑關鍵，是分享、合作、共榮。鴻海正全力奔向電動車新世代，要和全球夥伴攜手串起生態鏈，一起抓住這個百年難得的機遇，推動智慧交通產業的發展。

他期許鴻海作為台灣未來企業的標竿，引領台灣科技產業在國際舞台發光發熱，除資通訊產業外，讓台灣成為全球電動車、數位健康、機器人、半導體、量子等高科技產業最信賴與可靠的夥伴。

郭台銘也說，自己當初選劉揚偉接班，是因為「經營能力勝過我」，劉揚偉接班後帶領鴻海集團快速布局電動車領域，在全球建立新的商業模式。

鴻海 電動車 台積電

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