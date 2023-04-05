週刊：星宇虧逾百億 張國煒討140億遺產

星宇航空董事長張國煒提告追討亡父張榮發140億元台幣遺產。（本報資料照片）

長榮 集團經營權底定，遺產官司卻再起。據鏡週刊報導，星宇航空已虧損逾百億元，董座張國煒在併立榮破局後，提告追討父親140億元台幣(下同，約4億6000萬美元)遺產，台北地院最快本月開庭審理。

星宇航空創辦人張國煒日前遞狀控告父親張榮發遺囑執行人，即長榮集團柯麗卿、戴錦銓、劉孟芬及吳界源四位老臣，指他們無故不分配遺產已怠於職守，要求法院派新執行人，以利儘早分配遺產。另，張國煒去年一度擔任立榮航空董事長，與大房三哥張國政合作，尋求買下立榮股權，將老爸創立的立榮航空改名「星捷航空」併入星宇，無奈最後計畫破局。

報導指出，張榮發2016年過世後，留下一封「四子單獨繼承」的遺囑，張國煒於2016年2月、張榮發火化進塔後不久，逕自公布父親遺囑並宣布出任長榮總裁，隨即遭大房三兄弟以股權優勢聯手拔掉，張國煒與3位兄長撕破臉，進行法律攻防戰，其中大房三子張國政2018年對張國煒提出遺囑無效之訴。

週刊說，張國政除了不同意張國煒獨得遺產，針對遺產總額及海外信託資產與分配比例也有不同意見，先後提出遺囑無效的民事訴訟及稅額行政訴訟，讓張國煒卡住無法立即分產，還加碼提刑事告訴，指控張國煒的母親李玉美，在張榮發生前住院期間，盜領張榮發的存款，以及涉嫌偷竊張榮發收藏的黃金條及人參等寶物，由於這是家屬竊盜案，依法應在6個月內提告，因張國政太晚提告，李玉美已獲不起訴確定。

報導表示，台北地院家事法庭針對遺囑無效之訴，也於2020年3月16日判張國煒勝訴、遺囑有效，讓張國煒在遺產官司中，取得關鍵勝仗。一審法院認為，張榮發遺產總額約240億餘元，雖然張榮發遺囑指定全由四子張國煒獨得，但因違反《民法》「特留分」的規定，無法由張國煒獨得。張榮發遺產的「特留分」為120億元，須由全體6名繼承人均分，張國煒則可另單獨多分得120億元，總數共120億元；大房老三張國政隨即上訴，二審4月25日即將宣判，全案還可上訴三審。

週刊表示，張國煒不滿遺囑執行人卻不願讓他拿到應得的140億元，因此要求換人，對此，四名遺囑執行人認為，要官司判決確定或繼承人針對遺產分配有共識才能分配。更換遺囑執行人有二種方式，一是找家族直系長輩舉行親屬會議，改定執行人，但家族中已無長輩可參與親屬會議，張國煒才會決定提告，由法院選任新的遺囑執行人。

張國煒提告欲撤換遺囑執行人，最大的意義是要對外證明自己未來可以分得遺產，但要真正落袋，恐仍有漫長的司法路要走。