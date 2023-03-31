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2億一毛不給?邱瓈寬恩師遺產 判手足可繼承

記者林孟潔／台北31日電
製作人邱瓈寬。(本報資料照片)
製作人邱瓈寬。(本報資料照片)

知名製作人邱瓈寬的恩師已故製片裴祥泉8年前過世，遺囑將逾2億台幣(約650萬美元)遺產權給邱瓈寬、製作人楊智明；邱瓈寬、楊智明向裴祥泉的3名兄弟及妹妹提告確認繼承權不存在訴訟，台北地方法院認為無從證明兄弟、妹妹對裴祥泉有重大虐待或侮辱情事，判2人敗訴，可上訴。

邱瓈寬、楊智明主張，裴祥泉2015年1月21日立下遺囑「我孤家寡人，沒家庭，沒什麼好留戀的，家裡人一毛錢都不給」，且楊探望時詢問是否要將遺產留給妹妹、哥哥、弟弟，裴祥泉也回答「不要、都不要給」，明確表示3名兄弟、妹妹不得繼承遺產。

邱瓈寬、楊智明指控3名兄弟、妹妹和裴祥泉毫無感情、疏遠冷漠，長年沒有來往，每到病房探視都被裴祥泉和兄弟長年沒有來往疾言驅趕，3人也不知道裴祥泉是虔誠佛教徒，喪禮時還要求用基督教儀式、骨灰罈，也不願支付單獨清洗大體費用，直至知悉不收奠儀，得知沒有收入，才將喪事推給他們。

兩人指控裴祥泉妹妹欠債累累，只在借錢周轉時才會與裴祥泉聯絡，甚至侵吞裴祥泉要給父親的安養院費用；妹妹每次到醫院探視，都被裴祥泉飆罵、要求離開，且所有餐食都要裴祥泉的公司支付，甚至將裝有排泄物的垃圾桶放在距離裴祥泉頭部5公分的桌上，使裴祥泉不堪熏擾，已有重大侮辱情事。

裴祥泉3名兄弟、妹妹反駁，裴祥泉2015年往生，而與裴祥泉毫無血緣關係的邱瓈寬、楊智明拿一只來歷不明的遺囑，偷偷申報遺產稅、主張是遺囑執行人，他們發現後提確認遺囑無效之訴，一審確認遺囑無效。

3人表示，邱瓈寬、楊智明貪圖繼承裴祥泉的遺產，干擾他們的合法繼承權，且邱瓈寬、楊智明不讓他們接觸、探視裴祥泉，他們也不知道有遺囑存在，至今連裴祥泉骨灰都不知道被兩人放在哪裡。

3人解釋妹妹親自到醫院擔任看護，照顧裴祥泉40多天，更替裴祥泉換尿布，移動垃圾桶是為了方便丟棄尿布，且若沒有裴祥泉同意，公司行政怎麼可能將妹妹的發票拿回去報帳，請求駁回訴訟。

台北地院指出，兄弟姊妹與裴祥泉久未往來、疏遠冷漠，與民法規定「重大虐待或侮辱情事」要件有差別；當裴祥泉生病住院，或需要簽署同意書，3名兄弟、妹妹雖年紀均以超過60歲，也都立即探視、協助，顯在手足之情仍在。

法院認為，根據護理師等證人說法，或換完尿布未將垃圾桶移回原處等事，難以認定3名兄弟、妹妹對裴祥泉重大虐待或侮辱；另勘驗楊智明與裴祥泉的對話錄音，「那你要不要給你妹妹咧、給你哥哥咧」，裴祥泉回應「不要」、「該給的我都已經給了」等語，但楊智明既然去探視裴祥泉，為何探詢財產分配一事？難以從擷取的片段內容得知目的，也難憑此認定3名兄弟、妹妹不得繼承遺產，判決邱瓈寬、楊智明敗訴。

已故製片裴祥泉。(本報資料照片)
已故製片裴祥泉。(本報資料照片)

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