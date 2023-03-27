「大學的脊梁」新書盜版檔瘋傳 管中閔：有心人變造

台大前校長管中閔（右）與作家楊渡（左），一同撰寫出版新書「大學的脊梁：台大校長遴選事件與管中閔心情記事」。(本報資料照片)

作家楊渡和台大前校長管中閔合寫「大學的脊梁：台大校長遴選事件與管中閔心情記事」，記錄2018年台大校長遴選事件過程。傳出LINE 群組瘋傳該書PDF檔。管中閔在臉書 呼籲網友制止盜版 檔案轉傳。

楊渡在臉書表示，他一早醒來打開手機，發現LINE各群組都在轉傳「大學的脊梁」一書的PDF檔，免費下載。他想出言制止流傳，但完全來不及了。一旦廣傳，也無從追查了。

楊渡說，誇張的是，在好幾個群同時看到，不少是文化知識界的老朋友。「作為作者，都收到好幾次，我不知該哭還是該笑了」。哭的是，正版完全被盗，變成網上免費下載。寫了一年半的書，花了全部心血的書，辛勤的勞作，變無償白做工。苦笑的是，好吧，當做它有更大的社會影響力，遍地開花了。

楊渡說，有朋友認為，大約是某方面覺得此書銷路好，會讓國家機器的有關單位沒面子，所以暗中搞你們，讓你們的書賣不下去。他只好說，「讓我們都挺直脊梁，做個正直的人，支持大學的脊梁正版書，以示對正直精神的支持，跟他們繼續對抗吧！讓我們，挺管爺，挺大學的脊梁，一起挺下去吧！」

管中閔說，出版公司已經查閱比對，發現盜版與正版電子書有許多差異，顯然是有心人刻意變造。支持「大學的脊梁」，就請從協助禁止盜版散播開始。