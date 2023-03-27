性別檢測未過 拳擊女將林郁婷世錦賽銅牌遭取消

拳擊國手林郁婷。(本報資料照片)

台灣女子拳擊名將林郁婷在印度新德里舉行的拳擊世錦賽女子57公斤級4強賽中，不敵哈薩克 選手，最終衛冕失利以銅牌成績作收，不過，頒獎典禮時卻遭到大會沒收銅牌，當下並未說明原因，直到昨天中午才派員與教練曾自強說明，原因是性別檢測 未通過。

中華拳擊協會指出，經與IBA(國際業餘拳擊總會)交涉最終結果，獲得的說明是因林郁婷未通過3月16日賽前性別檢測，其中血液生化檢驗有異常，詳細報告會再提供給協會，有異議可以循管道申訴。拳協方面表示，「非常遺憾收到這個消息，教練選手都很沮喪」，但暫不做過多臆測，等下周二代表隊返國，協會接受到IBA報告通知並確認相關資訊後，會再說明本事件。

林郁婷曾兩度獲得世錦賽金牌，未曾發生檢測出現問題，此次卻是在頒獎典禮時，直接取消獲獎選手資格，中華拳協認為不符合正常程序，仍待蒐集相關證據後，再進行下一步動作，體育署副署長洪志昌也表達對此事關切。

另外，好消息是東京奧運 銅牌女將黃筱雯，在女子54公斤級金牌戰遭遇哥倫比亞32歲老將阿里亞斯（Yeni Arias），最終取得壓倒性優勢以5：0勝出，摘下生涯第二面世錦賽金牌。曾在2019年拿下世錦賽金牌，這次世錦賽一路過關斬將也讓她在擂台上喜極而泣。