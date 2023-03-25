歌仔戲大師陳美雲告別式 呂雪鳳淚崩：和龍劭華一樣就沒了

呂雪鳳出席歌仔戲國寶陳美雲告別式。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣72歲「歌仔戲大師」陳美雲4日猝逝，25日於板橋殯儀館舉行告別式，包括王金櫻、小咪、林美香、唐美雲和呂雪鳳等人全都親赴現場送別最後一程，得過金馬女配角的呂雪鳳，從小和陳美雲因為賣藥團認識，相識至少30年，情緒非常激動，哭著感嘆，「太灑脫了！等於跟龍哥（龍劭華）一樣走了就沒了」。

歌仔戲國寶陳美雲告別式。（記者沈昱嘉／攝影）

呂雪鳳淚送老搭檔最後一程。她一進入會場就頻頻拭淚，捻完香後出來受訪數度泣不成聲，她心痛表示：「我們30年（搭檔）天天見面，吃喝都一起，不用說話、她會知道我來了、我送她走了。」呂雪鳳透露和陳美雲兒子沒聯絡，死訊是從粉絲團看到的，泣訴：「她走得太灑脫，跟龍哥（龍劭華）一樣就沒了。」

呂雪鳳出身歌仔戲世家，過去也曾跟著陳美雲的劇團四處公演，還一起到過新加坡 演出，談起印象深刻的事？她表示，「在劇藝上，是我最佩服的一位，她（陳美雲）的為人，還有她對待團員，對藝術的執著，也是我最佩服的」，直到後來呂雪鳳踏進影劇圈兩人才漸漸沒聯絡，雖然各忙各的，仍會透過電話聯絡問好，也知道她後期生病必須洗腎，回過頭來看，呂雪鳳說，「歌仔戲，還是最真情樸實的感情」。

回憶陳美雲離世2週前那場廖瓊枝的感恩餐會，大家都還會和陳美雲一起講笑話，王金櫻說，「那天她還叫我用四句聯（做戲的台詞）吵架，講笑話，還一直開玩笑，想不到那麼突然」，小咪過去則和陳美雲一起到新加坡演出過，誇讚她做人豪爽。唐美雲分享，當時還邀請陳美雲有空可以到自己的劇團教學，互相交流教學心得，也發現她的身體不太好，請她保重。

小咪(左)、王金櫻出席歌仔戲國寶陳美雲告別式。（記者沈昱嘉／攝影）

唐美雲和陳美雲不屬於同個劇團，但她說陳美雲樂於提攜後輩，同行的大家都很喜歡她，近年得知她必須長期洗腎，不禁感嘆，「她（陳美雲）那麼開朗的人，無法想像持續的治療，對她而言應該很折磨吧，轉念一想，讓她解脫這壞了的身體，祝福她趕快換一個更好的身體能夠再來人間，我們今天到現場，每個人都有，生和死就是一體的，最重要的是這一趟沒有白來，她留下了人家懷念、尊敬的地方，更留下了一路走過所有的所有的作品，我想這個就是最好的證明」。

唐美雲出席歌仔戲國寶陳美雲告別式。（記者沈昱嘉／攝影）

曾和陳美雲搭檔演出過的歌仔戲演員林美香表示，過去總提醒陳美雲要好好消息，但她責任太大，總放不下劇團，哀嘆，「（陳美雲）走了以後，再也不會有和自己這麼搭的小生……突然之間走掉心裡好難過 」，身邊友人則提到，陳美雲曾為了教戲，延後自己開刀的時間，盡心盡力為歌仔戲奉獻，讓人看了相當敬佩和不捨。