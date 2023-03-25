我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加奧克蘭華埠8間店鋪 22分鐘內被洗劫

曼哈頓華埠小販助賣假包 11華人遭香奈兒索賠600萬

歌仔戲大師陳美雲告別式 呂雪鳳淚崩：和龍劭華一樣就沒了

記者楊起鳳／即時報導
呂雪鳳出席歌仔戲國寶陳美雲告別式。（記者沈昱嘉／攝影）
呂雪鳳出席歌仔戲國寶陳美雲告別式。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣72歲「歌仔戲大師」陳美雲4日猝逝，25日於板橋殯儀館舉行告別式，包括王金櫻、小咪、林美香、唐美雲和呂雪鳳等人全都親赴現場送別最後一程，得過金馬女配角的呂雪鳳，從小和陳美雲因為賣藥團認識，相識至少30年，情緒非常激動，哭著感嘆，「太灑脫了！等於跟龍哥（龍劭華）一樣走了就沒了」。

歌仔戲國寶陳美雲告別式。（記者沈昱嘉／攝影）
歌仔戲國寶陳美雲告別式。（記者沈昱嘉／攝影）

呂雪鳳淚送老搭檔最後一程。她一進入會場就頻頻拭淚，捻完香後出來受訪數度泣不成聲，她心痛表示：「我們30年（搭檔）天天見面，吃喝都一起，不用說話、她會知道我來了、我送她走了。」呂雪鳳透露和陳美雲兒子沒聯絡，死訊是從粉絲團看到的，泣訴：「她走得太灑脫，跟龍哥（龍劭華）一樣就沒了。」

呂雪鳳出身歌仔戲世家，過去也曾跟著陳美雲的劇團四處公演，還一起到過新加坡演出，談起印象深刻的事？她表示，「在劇藝上，是我最佩服的一位，她（陳美雲）的為人，還有她對待團員，對藝術的執著，也是我最佩服的」，直到後來呂雪鳳踏進影劇圈兩人才漸漸沒聯絡，雖然各忙各的，仍會透過電話聯絡問好，也知道她後期生病必須洗腎，回過頭來看，呂雪鳳說，「歌仔戲，還是最真情樸實的感情」。

回憶陳美雲離世2週前那場廖瓊枝的感恩餐會，大家都還會和陳美雲一起講笑話，王金櫻說，「那天她還叫我用四句聯（做戲的台詞）吵架，講笑話，還一直開玩笑，想不到那麼突然」，小咪過去則和陳美雲一起到新加坡演出過，誇讚她做人豪爽。唐美雲分享，當時還邀請陳美雲有空可以到自己的劇團教學，互相交流教學心得，也發現她的身體不太好，請她保重。

小咪(左)、王金櫻出席歌仔戲國寶陳美雲告別式。（記者沈昱嘉／攝影）
小咪(左)、王金櫻出席歌仔戲國寶陳美雲告別式。（記者沈昱嘉／攝影）

唐美雲和陳美雲不屬於同個劇團，但她說陳美雲樂於提攜後輩，同行的大家都很喜歡她，近年得知她必須長期洗腎，不禁感嘆，「她（陳美雲）那麼開朗的人，無法想像持續的治療，對她而言應該很折磨吧，轉念一想，讓她解脫這壞了的身體，祝福她趕快換一個更好的身體能夠再來人間，我們今天到現場，每個人都有，生和死就是一體的，最重要的是這一趟沒有白來，她留下了人家懷念、尊敬的地方，更留下了一路走過所有的所有的作品，我想這個就是最好的證明」。

唐美雲出席歌仔戲國寶陳美雲告別式。（記者沈昱嘉／攝影）
唐美雲出席歌仔戲國寶陳美雲告別式。（記者沈昱嘉／攝影）

曾和陳美雲搭檔演出過的歌仔戲演員林美香表示，過去總提醒陳美雲要好好消息，但她責任太大，總放不下劇團，哀嘆，「（陳美雲）走了以後，再也不會有和自己這麼搭的小生……突然之間走掉心裡好難過 」，身邊友人則提到，陳美雲曾為了教戲，延後自己開刀的時間，盡心盡力為歌仔戲奉獻，讓人看了相當敬佩和不捨。

新加坡

上一則

送別台歌仔戲國寶陳美雲 獨子「獄中」懺悔文變追思文

下一則

悼摩爾 張忠謀：半導體第一代共同奮鬥朋友所剩無幾

延伸閱讀

老人家易因跌倒致死 出現5大症狀要小心

老人家易因跌倒致死 出現5大症狀要小心
長者防跌 留意臥室、客廳、浴室

長者防跌 留意臥室、客廳、浴室
搶救銀髮族肌少症 每周3種訓練兼顧身心健康

搶救銀髮族肌少症 每周3種訓練兼顧身心健康
跌倒成老人第2大死因 專家：出現5症狀要小心

跌倒成老人第2大死因 專家：出現5症狀要小心

熱門新聞

台積電的8吋晶圓廠。(路透)

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

2023-03-24 03:56
馬英九（前左）、周美青（前右）夫婦。（中央社）

馬英九訪中 12天行程表曝光 周美青不陪同

2023-03-19 14:19
台前總統馬英九(中)預計本月訪問中國。本報系資料照

馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位

2023-03-19 09:24
由陽明交通大學退休教授傅大為發起，政大退休兼任教授郭力昕、政大教授馮建三、中研院研院員盧倩儀等學者成立「台灣反戰聲明工作小組」，今天召開「和平、反軍火、要自主、重氣候」記者會。圖／台灣反戰聲明工作小組提供

4學者發表反戰聲明：中國想併吞台灣 美國想犧牲台灣

2023-03-20 13:48
25歲蔡姓男子的35歲女友，和69歲李姓老翁上床，蔡男知道後，向老翁要求封口費；老翁認為是仙人跳，反叫朋友在萬華區一處旅館前約出蔡男並將人押走。（記者廖炳棋／翻攝）

輕熟女和七旬老翁「親密連結」鮮肉男友討封口費反被押走

2023-03-18 20:52
台北市12個行政區的人口曲線圖。（取材自臉書）

天龍國逃亡潮？他揭台北人都去國外 網曝：能跑快跑

2023-03-23 22:06

超人氣

更多 >
好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品

好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品
害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它

害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它
蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應
美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界
起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光

起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光