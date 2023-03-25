我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加奧克蘭華埠8間店鋪 22分鐘內被洗劫

曼哈頓華埠小販助賣假包 11華人遭香奈兒索賠600萬

送別台歌仔戲國寶陳美雲 獨子「獄中」懺悔文變追思文

記者楊起鳳／即時報導
陳美雲兒子陳岳良出席歌仔戲國寶陳美雲告別式。（記者沈昱嘉／攝影）
陳美雲兒子陳岳良出席歌仔戲國寶陳美雲告別式。（記者沈昱嘉／攝影）

台灣歌仔戲界國寶陳美雲4日猝逝享壽72歲，25日於板橋殯儀館舉行告別式，包括王金櫻、小咪、唐美雲和呂雪鳳和林美香等人全都有到場送別，其中小咪、王金櫻和唐美雲，在事發兩周前都還有和陳美雲一起吃飯，紛紛誇讚她做人豪爽，唐美雲更含著眼淚表示，知道陳美雲後來生病洗腎，轉念一想，或許這樣子也算可以擺脫這個壞了的身體。

歌仔戲國寶陳美雲告別式。（記者沈昱嘉／攝影）
歌仔戲國寶陳美雲告別式。（記者沈昱嘉／攝影）

歌仔戲國寶陳美雲告別式。（記者沈昱嘉／攝影）
歌仔戲國寶陳美雲告別式。（記者沈昱嘉／攝影）

陳美雲兒子陳岳良代表致詞，將當年在監獄服刑撰寫的作文，做為追思文，講到激動處，對著陳美雲遺照淚崩喊：「媽！我好想妳。」

陳美雲兒子陳岳良出席歌仔戲國寶陳美雲告別式。（記者沈昱嘉／攝影）
陳美雲兒子陳岳良出席歌仔戲國寶陳美雲告別式。（記者沈昱嘉／攝影）

陳美雲兒子陳岳良曾是三重的角頭老大，在告別上淚吐因為自己年輕時的過往讓母親擔心，悲喊：「妳一直很堅強勇敢，怎麼會這次倒下就不起來，讓這些學生和我們都很不捨。」他接著拿出2010年在台東服刑時，參加母親節作文比賽的文章，題目是「對不起，我愛妳」，感慨說：「沒想到這篇作文變成追思文。」

歌仔戲國寶陳美雲告別式。（記者沈昱嘉／攝影）
歌仔戲國寶陳美雲告別式。（記者沈昱嘉／攝影）

陳岳良幾乎是哭著唸完追思文，還一度對著遺照撕心裂肺喊：「媽！我好想妳。」也提到當年在精神病院和法院的時候，母親陳美雲都給予安慰，並相信他會好起來，言語之間充滿對母親的不捨與感謝。

呂雪鳳出席歌仔戲國寶陳美雲告別式。（記者沈昱嘉／攝影）
呂雪鳳出席歌仔戲國寶陳美雲告別式。（記者沈昱嘉／攝影）

唐美雲出席歌仔戲國寶陳美雲告別式。（記者沈昱嘉／攝影）
唐美雲出席歌仔戲國寶陳美雲告別式。（記者沈昱嘉／攝影）

戲曲學院陳孟亮副校長出席歌仔戲國寶陳美雲告別式。（記者沈昱嘉／攝影）
戲曲學院陳孟亮副校長出席歌仔戲國寶陳美雲告別式。（記者沈昱嘉／攝影）

母親節 監獄

上一則

宏都拉斯副外長證實:曾向台灣請求金援20億美元

下一則

歌仔戲大師陳美雲告別式 呂雪鳳淚崩：和龍劭華一樣就沒了

延伸閱讀

老人家易因跌倒致死 出現5大症狀要小心

老人家易因跌倒致死 出現5大症狀要小心
長者防跌 留意臥室、客廳、浴室

長者防跌 留意臥室、客廳、浴室
台北故宮千張國寶資料外流 在大陸拍賣網站賤賣

台北故宮千張國寶資料外流 在大陸拍賣網站賤賣
搶救銀髮族肌少症 每周3種訓練兼顧身心健康

搶救銀髮族肌少症 每周3種訓練兼顧身心健康

熱門新聞

台積電的8吋晶圓廠。(路透)

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

2023-03-24 03:56
馬英九（前左）、周美青（前右）夫婦。（中央社）

馬英九訪中 12天行程表曝光 周美青不陪同

2023-03-19 14:19
台前總統馬英九(中)預計本月訪問中國。本報系資料照

馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位

2023-03-19 09:24
由陽明交通大學退休教授傅大為發起，政大退休兼任教授郭力昕、政大教授馮建三、中研院研院員盧倩儀等學者成立「台灣反戰聲明工作小組」，今天召開「和平、反軍火、要自主、重氣候」記者會。圖／台灣反戰聲明工作小組提供

4學者發表反戰聲明：中國想併吞台灣 美國想犧牲台灣

2023-03-20 13:48
25歲蔡姓男子的35歲女友，和69歲李姓老翁上床，蔡男知道後，向老翁要求封口費；老翁認為是仙人跳，反叫朋友在萬華區一處旅館前約出蔡男並將人押走。（記者廖炳棋／翻攝）

輕熟女和七旬老翁「親密連結」鮮肉男友討封口費反被押走

2023-03-18 20:52
台北市12個行政區的人口曲線圖。（取材自臉書）

天龍國逃亡潮？他揭台北人都去國外 網曝：能跑快跑

2023-03-23 22:06

超人氣

更多 >
好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品

好市多資深員工推薦：可快速搞定晚餐的10種食品
害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它

害美國人吃太多鈉、糖和飽和脂肪的禍首…竟然是它
蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應

蘋果CEO庫克現身北京三里屯 看到小米手機有這反應
美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界

美記者獲准參訪台積電 讚半導體技術達神境界
起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光

起飛不久機長胃痛「急需就醫」 2乘客神救援度難關 身分曝光