送別台歌仔戲國寶陳美雲 獨子「獄中」懺悔文變追思文
台灣歌仔戲界國寶陳美雲4日猝逝享壽72歲，25日於板橋殯儀館舉行告別式，包括王金櫻、小咪、唐美雲和呂雪鳳和林美香等人全都有到場送別，其中小咪、王金櫻和唐美雲，在事發兩周前都還有和陳美雲一起吃飯，紛紛誇讚她做人豪爽，唐美雲更含著眼淚表示，知道陳美雲後來生病洗腎，轉念一想，或許這樣子也算可以擺脫這個壞了的身體。
陳美雲兒子陳岳良代表致詞，將當年在監獄服刑撰寫的作文，做為追思文，講到激動處，對著陳美雲遺照淚崩喊：「媽！我好想妳。」
陳美雲兒子陳岳良曾是三重的角頭老大，在告別上淚吐因為自己年輕時的過往讓母親擔心，悲喊：「妳一直很堅強勇敢，怎麼會這次倒下就不起來，讓這些學生和我們都很不捨。」他接著拿出2010年在台東服刑時，參加母親節作文比賽的文章，題目是「對不起，我愛妳」，感慨說：「沒想到這篇作文變成追思文。」
陳岳良幾乎是哭著唸完追思文，還一度對著遺照撕心裂肺喊：「媽！我好想妳。」也提到當年在精神病院和法院的時候，母親陳美雲都給予安慰，並相信他會好起來，言語之間充滿對母親的不捨與感謝。
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