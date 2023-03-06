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台歌仔戲國寶陳美雲驟逝 兒悲傷曝大師「要死在舞台上」

記者陳慧貞／台北即時報導
歌仔戲藝師陳美雲享壽72歲。(圖:陳美雲歌劇團提供)
歌仔戲藝師陳美雲享壽72歲。(圖:陳美雲歌劇團提供)

台灣歌仔戲國寶陳美雲4日晚間突發心肌梗塞辭世，享壽72歲。陳美雲一生致力於歌仔戲傳承，演出許多經典作品，他的獨子陳岳良6日受訪，感念媽媽對傳統戲曲貢獻：「我也是她用歌仔戲養大的」，哀傷提到過去媽媽常說「死也要死在舞台上」，他計畫辦一場紀念歌仔戲，演出媽媽生前最自豪作品「刺桐花開」，並宣布告別式訂於3月25日舉行，開放粉絲送大師最後一程。

陳美雲6歲隨著賣藥團演出，7歲進入歌仔戲囝仔班，8歲即當上拱樂社第三團當家小生，從小即展現對歌仔戲的熱情，17歲時加入明光歌劇團後，走紅於台北戲曲界，在電視歌仔戲圈創造如「七俠五義」、「三國演義」、「楊金花掛帥」等經典作品，1979年一手創辦「陳美雲歌劇團」後，對於提攜後輩更是不遺餘力。

陳岳良坦言曾與媽媽聊過身後事，包括同意捐贈大體，「但媽媽因生病吃藥又打抗生素，可能沒辦法捐」，陳岳良本身是慈濟志工，也與媽媽提過「花葬」想法，「我有帶她去陽明山，她很喜歡那個環境」，但目前他還需要與觀念較傳統的長輩們溝通。

提到媽媽疼孫子孫女，陳岳良透露，媽媽走後，小孩半夜夢到「阿嬤站在那邊看著我」，外籍看護也在凌晨3點聽到像是陳美雲平日倒茶水、走路聲，一點一滴都吐露著對至親的思念，關於劇團未來規劃，他表示會交給妻子鐘美如和原劇團行政林佳芳接手運作，「我們要把媽媽最好的聲音、最好的唱腔永續流傳，把歌仔戲文化一代傳一代，一直延續下去」，預計將辦一場 「刺桐花開」紀念歌仔戲，陳岳良說，「這是媽媽的最愛，畢生的心血，且獲獎無數，希望讓媽媽獨樹一格的唱腔、自成流派可以永續傳承」。

陳美雲兒子陳岳良受訪，吐露歌仔戲大師生前宏願。(記者陳慧貞／攝影)
陳美雲兒子陳岳良受訪，吐露歌仔戲大師生前宏願。(記者陳慧貞／攝影)
歌仔戲大師陳美雲驚傳過世，享壽72歲。(取材自臉書)
歌仔戲大師陳美雲驚傳過世，享壽72歲。(取材自臉書)

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