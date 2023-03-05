歌仔戲大師陳美雲 摔倒驟逝享壽72歲

歌仔戲大師陳美雲驚傳過世，享壽72歲。（取材自「陳美雲歌劇團」臉書粉專）

歌仔戲大師陳美雲驚傳過世，享壽72歲。「陳美雲歌劇 團」臉書 粉專4日深夜發文表示，「我們團長今晚8:10因步履失穩，滑倒，就再沒醒過來，她自仙遊去了⋯大家都很不捨，後續情況等家屬確定後再向各位師友們報告」。

陳美雲1951年出生，6歲就會說唱民謠故事，7歲進入拱樂社學習歌仔戲，10歲獲地方戲劇比賽之最佳童星獎，並正式擔任主角小生。18歲逐漸走紅後，便先後進入台視、中視歌劇團，演出電視歌仔戲《七俠五義》、《三國演義》、《楊金花掛帥》等。

陳美雲1979年自組「陳美雲歌劇團」，堅持保存傳統的「內台戲」特有的歌仔味。2000年在台北市歌仔戲比賽，以《金枝玉葉》獲頒最佳小生獎；2004年的地方戲劇（歌仔戲）觀摩匯演之展演，又以《九更天》獲優良個人獎殊榮。1995年受邀擔綱演出兩岸實驗劇《李娃傳》，此劇流傳至中國大陸引起共鳴，而被推崇為台灣歌仔戲唱腔之代表。

陳美雲歌劇團說，相信在天上的團長會感恩入行唱戲以來，一路支持與鼓勵她的眾師友、戲迷們。老師一定也會告訴戲迷們要繼續支持咱的歌仔戲。

歌子戲小生演員陳禹安在個人臉書追悼，「我的恩師陳美雲老師，猶記得您在劇校教導我飾演郭曖出場唱的那首新人調，如何轉音，如何醉步，那個眼神，那個表情..樓台會裡剪下頭鬃贈英台的梁山伯，那淒美的七字轉韻與七字連空奏永遠記得您，愛您，感恩，感念在心，您永遠的丫頭，祝願老師一路好走」。

歌仔戲演員伍君也表示，下戲看到群組得知這個噩耗，覺得心好痛，「但是老師您不痛了！多年來的病痛現在解除了 老師！你真的不痛了」。