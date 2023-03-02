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董至成自爆曾包養酒店妹8年 對方主動同居「惡夢的開始」

台灣新聞組／台北2日電
男星董至成自爆婚前曾包養酒店小姐8年。(本報資料照片)
男星董至成自爆婚前曾包養酒店小姐8年。(本報資料照片)

57歲男星董至成，2020年和結縭22年的妻子離婚，當時傳出妻子外遇對象疑是兒子的女游泳教練，女女戀讓他相當不能接受，近日他上節目解釋和前妻離婚的真正原因，並自爆曾養酒店小姐八年。

董至成在節目《11點熱炒店》透露，在他婚前還單身時，因為工作的關係，經常要到酒店喝酒應酬，久而久之就認識裡面的小姐，而他也因此包養一個小姐八年，希望她能從良，結果對方每天在家等他，更誇張的是還主動搬來同居，「我的惡夢也就從此開始了」，兩人也分分合合多次。

後來，董至成希望兩人好聚好散，女方也交了新男友，他還幫酒店小姐和她男友付房租一年，結果對方還傳訊息告知「她已經結婚，而且生活美滿，不要再打擾她了。」

董至成也解釋和前妻離婚的真正原因，「我不應該去北漂的！我北漂了三年，原本大陸布局OK了，但是遠距離我的確沒辦法Hold。」他說，當初疫情爆發時，就趁著北京封城前趕緊飛回台灣，「回來後我的婚姻就finish了！」

董至成說，本來結婚後他就不喝酒了，「因為我結婚了，我有正常家庭了」，但到大陸後，又開始喝酒應酬，讓前妻相當不諒解，甚至認為他去大陸工作只是想喝酒的藉口，因此在他自己為是和前妻的不滿下，結束了婚姻。

董至成當場也被CUE與前妻喊話，他說：「我再多的言語或抱歉，也可能挽不回她所做的決定，希望好好顧好自己，然後注意自己的健康，妳要更保重。」

北京 疫情 封城

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