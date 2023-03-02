我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

疫情後載客量減少…「金山往東灣」新捷運隧道恐取消

民眾黨「最美發言人」爆秘戀吳敦義子 高虹安：郎才女貌

台灣新聞組／台北2日電
民眾黨發言人徐千晴爆出新戀情。（本報資料照片）
民眾黨發言人徐千晴爆出新戀情。（本報資料照片）

民眾黨發言人徐千晴外型亮麗，有「最美發言人」稱號，1日被周刊爆料與前副總統吳敦義次子吳子文戀愛。徐千晴曾任新竹市長高虹安去年選舉期間的發言人，高被問及此事表示不太認識男主角，但郎才女貌、男未婚女未嫁，大家祝福即可。

本報系聯合報報導，高虹安說，自己沒有跟徐千晴聊過交友部分，但希望能保留私人空間，會尊重他們。至於自己不清楚男主角，也不太認識，無法發表太多評論。

據鏡周刊報導，徐千晴與吳子文多次共進晚餐、約會，兩人相當低調，看似穩定交往中卻未公開戀情。媒體向徐千晴求證，她僅簡單表示和吳是認識很久的朋友。

報導指出，32歲的徐千晴曾前往上海復旦大學國際法學碩士班進修，隨後投身中國演藝圈，還曾與《後宮甄環傳》的女主角孫儷同台，2017年參演電影《阿九》擔任女主角，2019年成為網路綜藝節目《踏出城市心跳》的主持人。

隨後，徐千晴將工作重心移回台灣政治圈，起初擔任國民黨新北市議員葉元之的助理，後來因認同民眾黨理念，主動投履歷爭取民眾黨職位。去年九合一選舉前，徐千晴被委以高虹安競選辦公室發言人重任，選後因「護高」有功，被拔擢為民眾黨發言人。

對於感情生活，徐千晴曾在訪問中自爆她是「智性戀者」，會不自覺地被聰明或有才華的人吸引，如果另一半很懂理財或很會煮飯，就會不由自主地崇拜對方，進而感到心動。

48歲的吳子文有金融背景，經歷過一段婚姻，2009年與台灣五大家族之一的基隆顏家千金結婚，時任總統馬英九、時任立法院長王金平、時任國民黨主席吳伯雄等人皆有出席婚禮，然而這段婚姻僅維持三年便告吹。

吳子文離婚後住在香港，曾被媒體拍到在餐廳與一名外型亮麗的女性吃飯、談笑，後來證實該名女子為曾被傳是周杰倫女友的藝人洪詠霖。當時媒體形容，吳與洪結束聚會時「慣性前後腳離開」，與此次與徐的約會模式如出一轍。

吳敦義兒子吳子文。(本報資料照片)
吳敦義兒子吳子文。(本報資料照片)

國民黨 馬英九 電影

上一則

董至成自爆曾包養酒店妹8年 對方主動同居「惡夢的開始」

下一則

政媒雙棲？總統府前發言人林鶴明轉任三立子公司

延伸閱讀

宋軼換金晨 「贅婿」續集惹粉絲不滿

宋軼換金晨 「贅婿」續集惹粉絲不滿
前旅美投手王建民無端捲桃花劫 女主角是醫美辣醫師

前旅美投手王建民無端捲桃花劫 女主角是醫美辣醫師
王建民捲不倫官司判免賠 女主角傳是「賴清德御用醫師」

王建民捲不倫官司判免賠 女主角傳是「賴清德御用醫師」
郭台銘霸氣表態 點燃總統戰火

郭台銘霸氣表態 點燃總統戰火

熱門新聞

健保署長石崇良推動修法廢除停復保制，可望2025上路。(本報資料照片)

在台灣設籍人住國外 必須持續繳健保費 最快2025年上路

2023-02-22 02:29
一名40歲多上班族因為對藥物過敏，注射二劑高端疫苗，要赴美出境時，才發現入境美國需打滿兩劑國際認可的新冠疫苗才不用居隔離七天。圖為台北榮總開打高端疫苗資料照片。（記者邱德祥／攝影）

來美被攔 台灣打高端疫苗民眾現「補打潮」

2023-02-25 19:57
華爾街日報（WSJ）23日報導，美國將擴大在台灣的駐軍，以應對中國的威脅。圖為軍人示意圖，與本案無關。（聯合報系資料照片）

WSJ：美將擴大在台駐軍 應對中國威脅

2023-02-23 07:49
美軍本月在肯亞參加軍演。（歐新社）

美最新民調：解放軍若犯台 支持制裁北京多於派地面部隊

2023-02-27 07:15
人力銀行調查指出，台灣高達九成應屆畢業的社會新鮮人考慮赴海外求職，比例創10年新高。（聯合報資料照片）

台灣9成社會新鮮人 想赴海外求職 美國排第三

2023-03-01 02:27
交通部22日表示將推行「加速擴大吸引國際觀光客方案」，旅行社送客來台每團可獲1萬元至2萬元。圖為泰國旅行團入境。(記者黃仲明／攝影)

救觀光 來台每團最高補助330美元 自由行有機會獲165美元

2023-02-23 02:27

超人氣

更多 >
肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇

肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇
每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變

每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變
工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉

工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉
搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣

搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣
畢業生薪資10科系「吊車尾」 這行做到中年也難翻身

畢業生薪資10科系「吊車尾」 這行做到中年也難翻身