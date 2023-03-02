民眾黨「最美發言人」爆秘戀吳敦義子 高虹安：郎才女貌

民眾黨發言人徐千晴爆出新戀情。（本報資料照片）

民眾黨發言人徐千晴外型亮麗，有「最美發言人」稱號，1日被周刊爆料與前副總統吳敦義次子吳子文戀愛。徐千晴曾任新竹市長高虹安去年選舉期間的發言人，高被問及此事表示不太認識男主角，但郎才女貌、男未婚女未嫁，大家祝福即可。

本報系聯合報報導，高虹安說，自己沒有跟徐千晴聊過交友部分，但希望能保留私人空間，會尊重他們。至於自己不清楚男主角，也不太認識，無法發表太多評論。

據鏡周刊報導，徐千晴與吳子文多次共進晚餐、約會，兩人相當低調，看似穩定交往中卻未公開戀情。媒體向徐千晴求證，她僅簡單表示和吳是認識很久的朋友。

報導指出，32歲的徐千晴曾前往上海復旦大學國際法學碩士班進修，隨後投身中國演藝圈，還曾與《後宮甄環傳》的女主角孫儷同台，2017年參演電影 《阿九》擔任女主角，2019年成為網路綜藝節目《踏出城市心跳》的主持人。

隨後，徐千晴將工作重心移回台灣政治圈，起初擔任國民黨 新北市議員葉元之的助理，後來因認同民眾黨理念，主動投履歷爭取民眾黨職位。去年九合一選舉前，徐千晴被委以高虹安競選辦公室發言人重任，選後因「護高」有功，被拔擢為民眾黨發言人。

對於感情生活，徐千晴曾在訪問中自爆她是「智性戀者」，會不自覺地被聰明或有才華的人吸引，如果另一半很懂理財或很會煮飯，就會不由自主地崇拜對方，進而感到心動。

48歲的吳子文有金融背景，經歷過一段婚姻，2009年與台灣五大家族之一的基隆顏家千金結婚，時任總統馬英九 、時任立法院長王金平、時任國民黨主席吳伯雄等人皆有出席婚禮，然而這段婚姻僅維持三年便告吹。