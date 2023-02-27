辜寬敏去年還能高聲唱校歌 近日住院已認不得人

總統府資政辜寬敏畢業自台北高校，曾任台北高校同學會會長，積極推活動。(本報資料照片)

總統府資政辜寬敏 今天上午8時55分在北榮辭世，享耆壽97歲。他是台北高校（台灣師範大學前身）校友，也曾任台北高校同學會會長，曾在台北高校百周年會場上捎來文字訊息，勉勵學弟妹，要傳承台北高校的教育 與教養精神，也就是「自由與自治」精神的傳遞。

台師大台灣史研究所教授蔡錦堂表示，他去年去陽明山上拜訪辜寬敏，辜寬敏還能開口高聲唱校歌，只不過兩周前去榮總探視，已無法認知是誰來探望，辜先生相當關懷台灣土地。

1922年創立的台北高校為台師大前身，前總統李登輝、台獨大老辜寬敏都畢業自台北高校。

國立台灣師範大學圖書館 曾找出李前總統就讀台北高等學校時期的生活點滴，並舉辦「乘風翱翔的白線帽—李登輝先生與台北高校‧台灣師大特展」，時任台北高校同學會會長辜寬敏，也在開幕致詞時表示，國家的一切要提升，社會需要更多菁英來領導台灣，而當時的台北高校被賦予此責任。

蔡錦堂表示，辜先生接了台北高校同學會會長，非常積極去推動台北高校的活動，強化跟台師大的關聯。過去曾舉辦台北高校90、95周年特展活動，辜先生出錢也出力，將台北高校的歷史建構起來，特別是90周年，他擔任會長，李登輝當時仍在世，也邀請李登輝出席。

蔡錦堂說，以往台北高校同學會都會舉辦同學會活動，過去多由會員繳交會費，後來辜先生擔任會長，聚會、活動費也由辜寬敏支出。另外，辜寬敏也高度關心台北高校，台師大有一個台北高校的自由之鐘，建置經費也由辜寬敏捐助，他強調，不是因為辜寬敏有錢而捐，而是對台北高校，又或是台灣這塊土地的認同高度關注，才讓辜寬敏願意如此貢獻。

蔡錦堂說，他去年夏季曾與辜先生的老同學，一同前往陽明山上拜訪，要報告台北高校100周年論壇，跟著他同樣是最後一屆同學，去的時候雖然辜先生在家靜養，但精神、思考邏輯都非常清楚，甚至還會唱台北高校的校歌，口齒也非常清晰，只不過年紀大了，健康逐漸走下坡，兩周前去台北榮總探望時，辜先生已認不得人。

蔡錦堂表示，去年10月舉辦台北高校100周年論壇，近期將把台北高校論壇與台師大之間的關係，編出一本台北高校百周年的文集，屆時也會在書中展露辜先生的言行與台北高校的淵源。