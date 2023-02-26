我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加暴風雨 陸空交通受阻 周末可能出現「水龍捲」

CNN播美偵察機遭解放軍機攔截 胡錫進：南海九段線非白畫的

林書豪領軍飆32分 創加盟新高

記者劉肇育／新竹26日電
林書豪（前）攻下單場新高的32分，幫助鋼鐵人隊拿下客場首勝。（圖：PLG提供）
林書豪（前）攻下單場新高的32分，幫助鋼鐵人隊拿下客場首勝。（圖：PLG提供）

高雄17直播鋼鐵人隊華裔球星林書豪，25日作客新竹街口攻城獅隊主場的賽事，進攻火力全開拿下加盟PLG後新高的32分，另外有7籃板、7助攻、4抄截演出，幫助前三節打完還落後的鋼鐵人在第四節逆轉，以95：82拿下本季客場首勝。

鋼鐵人上周作客夢想家隊主場敗興而歸，本周轉戰新竹可說是有備而來。面對攻城獅開賽後同樣祭出包夾防守，林書豪仍在首節就火力全開攻下13分，不過攻城獅也趁著鋼鐵人中鋒克拉索夫因傷缺陣，由雙洋將阿提諾、特壞領軍不斷轟炸禁區，前三節打完還保有7分領先。

但末節林書豪再度挺身而出，先是連續完成兩次「三分打」，又在比賽最後2分39秒投進擊敗進攻計時器的三分球，助鋼鐵人將領先差距擴大到15分，奠定勝基。

林書豪出手20次命中11球，來台第3場比賽就攻下個人新高的32分，賽後他說：「我覺得要對自己比較有耐心一點，我是一個想很快看到結果的人。這只是我賽季的第3場，我也會提醒自己要慢慢來。」

鋼鐵人的95分中，林書豪與雙洋將鐵米、悟空就包辦了74分，不過林書豪仍給予其他本土球員高度肯定，「在我們的體系能做出來很多我們的要求，這可能是數據上看不出來的，但包括教練團和一些球員，真的表現非常非常好。」

林書豪 華裔

上一則

比預定時間晚3小時 柯文哲再度展現毅力完成一日北高

下一則

雙北紀念228 台南除名中山、中正堂

延伸閱讀

籃球／前兩戰命中不佳 林書豪：曾在湖人即使10投0中卻驕傲

籃球／前兩戰命中不佳 林書豪：曾在湖人即使10投0中卻驕傲
NBA／林書豪談布萊恩 難忘神秘簡訊

NBA／林書豪談布萊恩 難忘神秘簡訊
NBA／憶布萊恩突約凌晨練球嚇一跳 林書豪這問題至今無解

NBA／憶布萊恩突約凌晨練球嚇一跳 林書豪這問題至今無解
作客夢想家主場被遭嚴防 林書豪吞首敗

作客夢想家主場被遭嚴防 林書豪吞首敗

熱門新聞

健保署長石崇良推動修法廢除停復保制，可望2025上路。(本報資料照片)

在台灣設籍人住國外 必須持續繳健保費 最快2025年上路

2023-02-22 02:29
台南府城名醫蕭嘉蓉當年就是這張照片刊登巨幅廣告，引起關注。（取材自玉笙診所臉書）

王建民捲不倫官司判免賠 女主角傳是「賴清德御用醫師」

2023-02-21 23:59
華爾街日報（WSJ）23日報導，美國將擴大在台灣的駐軍，以應對中國的威脅。圖為軍人示意圖，與本案無關。（聯合報系資料照片）

WSJ：美將擴大在台駐軍 應對中國威脅

2023-02-23 07:49
北市議員徐巧芯聽到陳揮文建議退黨，不禁難過落淚，一連說了6次「不想」。圖／取自臉書「新聞大白話」

陳揮文建議退出國民黨 徐巧芯哽咽落淚連說6次「不想」

2023-02-20 11:54
一名40歲多上班族因為對藥物過敏，注射二劑高端疫苗，要赴美出境時，才發現入境美國需打滿兩劑國際認可的新冠疫苗才不用居隔離七天。圖為台北榮總開打高端疫苗資料照片。（記者邱德祥／攝影）

來美被攔 台灣打高端疫苗民眾現「補打潮」

2023-02-25 19:57
交通部22日表示將推行「加速擴大吸引國際觀光客方案」，旅行社送客來台每團可獲1萬元至2萬元。圖為泰國旅行團入境。(記者黃仲明／攝影)

救觀光 來台每團最高補助330美元 自由行有機會獲165美元

2023-02-23 02:27

超人氣

更多 >
蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機
港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人

港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人
蔡天鳳前後任丈夫關係好 好友曝殺機「全家處心積慮」

蔡天鳳前後任丈夫關係好 好友曝殺機「全家處心積慮」
蔡天鳳慘案網上懸賞25萬緝凶 出資者找到了

蔡天鳳慘案網上懸賞25萬緝凶 出資者找到了
蔡天鳳慘案主謀任警長期間 傳曾捲入強姦案件

蔡天鳳慘案主謀任警長期間 傳曾捲入強姦案件