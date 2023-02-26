林書豪領軍飆32分 創加盟新高

林書豪（前）攻下單場新高的32分，幫助鋼鐵人隊拿下客場首勝。（圖：PLG提供）

高雄17直播鋼鐵人隊華裔 球星林書豪 ，25日作客新竹街口攻城獅隊主場的賽事，進攻火力全開拿下加盟PLG後新高的32分，另外有7籃板、7助攻、4抄截演出，幫助前三節打完還落後的鋼鐵人在第四節逆轉，以95：82拿下本季客場首勝。

鋼鐵人上周作客夢想家隊主場敗興而歸，本周轉戰新竹可說是有備而來。面對攻城獅開賽後同樣祭出包夾防守，林書豪仍在首節就火力全開攻下13分，不過攻城獅也趁著鋼鐵人中鋒克拉索夫因傷缺陣，由雙洋將阿提諾、特壞領軍不斷轟炸禁區，前三節打完還保有7分領先。

但末節林書豪再度挺身而出，先是連續完成兩次「三分打」，又在比賽最後2分39秒投進擊敗進攻計時器的三分球，助鋼鐵人將領先差距擴大到15分，奠定勝基。

林書豪出手20次命中11球，來台第3場比賽就攻下個人新高的32分，賽後他說：「我覺得要對自己比較有耐心一點，我是一個想很快看到結果的人。這只是我賽季的第3場，我也會提醒自己要慢慢來。」

鋼鐵人的95分中，林書豪與雙洋將鐵米、悟空就包辦了74分，不過林書豪仍給予其他本土球員高度肯定，「在我們的體系能做出來很多我們的要求，這可能是數據上看不出來的，但包括教練團和一些球員，真的表現非常非常好。」