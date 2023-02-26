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比預定時間晚3小時 柯文哲再度展現毅力完成一日北高

記者徐白櫻／高雄26日電
民眾黨主席柯文哲完成367.6公里挑戰，26日凌晨3點多抵達高雄終點站大義國中。(圖：高市黨部提供)
民眾黨主席柯文哲完成367.6公里挑戰，26日凌晨3點多抵達高雄終點站大義國中。(圖：高市黨部提供)

台灣民眾黨主席柯文哲在228連假再度挑戰「一日北高」行程，準備花18小時從台北騎單車到高雄。柯文哲昨天清晨6點出發，原本預定抵達今天凌晨零點20分到達終點站高雄，不過因為一度在嘉義迷路，抵達高雄大義國中時已經凌晨3點18分，比預定時間晚近3小時。熱情柯粉在場歡呼迎接。

昨天清晨6點，柯文哲、北市前副市長黃珊珊一行人從台北市關渡宮出發，沿途設置9個休息點，跟以往不同的是，今年柯文哲將改騎乘電動輔助車。

民眾黨高市黨部指出，柯文哲沿途停靠9個休息點，晚間在嘉義迷路1個多小時，連帶影響了後面2站時間，抵達台南比預定時間晚約2個小時，也無法在預定時間到高雄。

昨晚10點過後，同行的數百名挑戰車友陸續抵達終點站高雄，人人都是疲憊不堪。高雄市黨部代理主委林富男、立法委員張其祿在今天凌晨1點左右在大義國中等待，現場陸續集結的數百名柯粉，眾人一起在低溫中等待柯文哲到來。

凌晨3點18分，柯文哲終於在眾人的歡呼與等待中到來，再次完成一日北高367.6公里挑戰。柯神態疲累，原本要搭車要離去，但看到許多熱情支持者到場迎接，最後下車和大家合照，粉絲大讚「阿北真厲害」、毅力真的不容易。

民眾黨主席柯文哲挑戰騎單車一日北高，凌晨3點多抵達高雄終點站大義國中。圖／高市黨...
民眾黨主席柯文哲挑戰騎單車一日北高，凌晨3點多抵達高雄終點站大義國中。圖／高市黨部提供
約500位車手跟柯文哲一起挑戰一日北高，抵達終點站時均已經疲憊不堪。記者徐白櫻／...
約500位車手跟柯文哲一起挑戰一日北高，抵達終點站時均已經疲憊不堪。記者徐白櫻／攝影

柯文哲 低溫

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