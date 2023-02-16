林青霞憶劉文正：撒嬌求導演拍帥一點

70年代巨星劉文正傳出根本沒死。（本報資料照片）

「金馬影后」林青霞20多歲時曾和劉文正 合作過劉維斌執導的電影《處處聞啼鳥》及劉立立執導的《燃燒吧！火鳥》，她昨在港看到劉文正的新聞，感性說：「一直很懷念他，他是難得的最有魅力的歌星。」

據台北中國時報報導，林青霞憶及當年合作情景，拍攝《處處聞啼鳥》時，劉文正有一場要從樹上跳下來的戲，她看起來很簡單，但他感覺挺為難，「我不明白，後來我研究出，原來他鞋內有墊高，所以會危險。」她也說，劉文正當時拍《燃燒吧！火鳥》有個特寫鏡頭，他撒嬌的跟劉立立導演 說：「劉姊，度～～。」劉導很有默契的點頭，她打聽之下，原來他是提醒導演拍他比較好看的角度。

本報系聯合報報導，當年劉文正組飛鷹唱片培養出方文琳、伊能靜、裘海正、巫啟賢等人，昨天伊能靜正好在台灣參加記者會，她談到恩師死訊忍不住眼眶泛淚。昔日「飛鷹三姝」隊友方文琳獲知消息當下在拍戲，當場淚崩；裘海正是驚嚇大過於悲痛。劉文正的大弟子巫啟賢則是語帶哽咽說：「非常難過。」

昨天伊能靜低調表示不會談論劉文正任何事，「我覺得劉大哥選擇在我們特別好的時候回到他覺得比較安全的地方，就是他不想再被評論了，這麼多年，我們做為他的弟子，一直謹守這個本分，所以現在我也不太想談論他。」

裘海正透過友人表示：「如果這消息可以讓劉大哥更自在的生活，對他是很好的祝福，不希望他離世這件事是真的。」她回憶有次飛鷹3姝去新加坡 作秀，連續幾天下來有些疲憊，最後一場大家都比較放鬆，舞者異想天開穿上古裝惡搞，當場逗笑裘海正，結果到了後台，劉文正非常嚴肅地訓誡她們對觀眾要有負責任的態度，不管10場還是20場，都要當唯一的一場，不可以放鬆。

巫啟賢昨說：「非常難過，因為已經快30年沒看到他了，沒想到最後的消息是這個消息，非常難過、非常難過。」