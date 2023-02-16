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陸網：當年流行男學劉文正 女學鄧麗君

台灣新聞組／台北16日電
劉文正過去常以帽子造型入鏡。(本報資料照片)
劉文正過去常以帽子造型入鏡。(本報資料照片)

70年代巨星劉文正15日被經紀人夏玉順證實病逝，消息傳出後震驚世人。他當年的招牌帽子、圍圍巾造型，加上長相斯文帥氣模樣，如今只能成為粉絲心中的經典回憶。

劉文正在70、80年代台灣紅極一時，他的歌曲流行於台灣、大陸、東南亞、香港等地，具有廣大的影響力。他的演唱魅力也對大陸第一代男歌手影響至深，多位歌手皆以翻唱劉文正的歌曲成名，在大陸還形成風潮。劉文正病逝的消息受到許多大陸網友關注，更登上新浪微博熱搜排行榜。不少人引用1980年代「男學劉文正、女學鄧麗君」的中國歌壇風，向劉文正表達推崇。

由於劉文正的成名歌曲，在中國開啟改革開放的1980年代初期陸續傳入中國，不少中年以上的中國民眾對劉文正其人及歌曲留存印象，像是「三月裡的小雨」、「風兒輕輕吹」等曲。至於中國年輕人，對劉文正的熟悉度相對不如中壯年，但也多從父母親一輩聽過他的名字，不少人知道劉文正與當時曾赴中國登台的另一名知名男歌星費翔，是同一時代的人物。

許多中國網友提到劉文正、鄧麗君兩人整整影響了中國一代演唱風格，「如今他們都不在了」。還有人說，劉文正才是偶像型歌手的始祖，是一代人物。

劉文正也是華語歌壇「校園民歌時期」的領頭羊，除包辦1980年、1982年、1983年3屆金鐘獎最佳男歌星獎，更多次榮獲國際唱片金唱片獎、遠東首席歌星獎及星馬10大歌星雙冠軍、新加坡媒體聯合舉辦的亞洲10大歌星榜首。

1975年他發行第一張個人專輯「諾言」一炮而紅，同年還主演第一部電影「門裡門外」 ，並在台視主持了「錦繡年華」第1集。1977年他在華視製作主持的「劉文正時間」，曾創下了82%的收視率，開創了電視綜藝節目的新里程碑，1981年製作演出華語歌壇第一支MV「飛鷹」，細數1975年至1982年間共演出22部愛情文藝片。

1984年他結束了和寶麗金的合約後便淡出歌壇，1986年底轉至幕後，成立並經營飛鷹唱片，陸續培養出方文琳、伊能靜、裘海正、霍正奇、巫啟賢等藝人。

劉文正的白圍巾是經典。（本報資料照片）
劉文正的白圍巾是經典。（本報資料照片）

劉文正 新加坡 東南亞

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