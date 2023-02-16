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驚傳死訊 華人炸鍋 劉文正沒死？三線索直指活著

台灣新聞組／台北16日電
劉文正15日被傳因心肌梗塞病逝，真相如何仍未知。(本報資料照片)
劉文正15日被傳因心肌梗塞病逝，真相如何仍未知。(本報資料照片)

記者楊起鳳／台北16日電

男神偶像始祖、一代巨星劉文正退出演藝圈後銷聲匿跡，這些年不斷有傳言指稱他已經過世，但他沒出面否認，多是靠著友人跟他聯絡後澄清。但15日經過他前經紀人夏玉順證實，他早在去年生日11月12日於美國拉斯維加斯因為心肌梗塞病逝家中。但於此同時他的新加坡友人卻反應是「假消息」，只是以劉文正低調的個性，並不想否認。經過記者連續追查，發現三個線索，似乎劉文正在生日後仍有和友人互動，過世消息的真實性也有待商榷。

其實劉文正個性低調嚴謹，退出演藝圈後更不願意在大眾面前曝光，近來唯一見過他的只有他的鄰居楊耀東，但楊耀東也稱，雙方有保持聯絡，只是劉文正生活相當低調，只要一被認出，就會馬上離開。因劉文正愛吃充滿家鄉味的豆漿油條，常常會去早餐店吃飯，有次在早餐店時，聽到隔壁桌客人討論起他，立馬結帳離開，不願自己曝光。

這些年和他能保持連絡的還有他的新加坡友人，劉文正身邊的朋友似乎都有一定的默契，沒事絕對不會去打擾他，讓他低調地過生活。而劉文正低調到甚麼程度?據曾與他工作的友人透露，能和劉文正聯絡的管道只有兩個，一個是電話答錄機、另外一個是郵政信箱。換言之，你若有事要找劉文正必須寫信到郵政信箱，或是留言給他，但他會不會聽或是會不會回？不一定，要看他心情。

這幾年他還有聯絡的就是他的新加坡友人，而他幾位很好的朋友，大多也是在不打擾劉文正的方式，透過友人和劉文正傳達一些訊息。真正和他面對面或聊過天的很多都是超過十年以上。顯見這幾年他更低調，不願與外界聯絡。記者昨天詢問一位曾與劉文正共事過也住在美國的資深的唱片圈友人，他透露劉文正的個性非常讓人喜歡，因為他很嚴謹不喜歡張狂，認識他的人都會不自主地想要保護他，所以他說甚麼通常朋友都會照做，就如同他如果不想回應任何事情或是不想外界在談論他，朋友們就會封口，沒有人想做對他不好的事情。

據了解，劉文正的新加坡友人有劉文正所授權的歌曲版權，也是他近期還有聯絡的人。新加坡友人昨天透過友人表達，在過世消息傳出後他也很錯愕，因為前一天他才跟劉文正通過電話，當時劉文正有說：「這兩個月都在傳我過世的消息，就讓他們傳吧，這樣更好，再也沒人會來煩我。」

其二，去年劉文正生日時，他的幾位好朋友還特地傳了影片給他，透過友人祝他生日快樂，代表著生日時，劉文正並沒有傳出任何意外。

其三，原本飛鷹有計畫在今年要辦一個演唱會，加上飛鷹的版權在新加坡友人身上，因此伊能靜等人和劉文正之間，雖無法直接連絡，但是可以從新加坡友人方面了解一些事情，而昨天看崔苔菁、伊能靜及裘海正等人的回應，似乎知道劉文正應該是想擇選這種方式讓大家不要再去打擾他。如崔苔菁聽聞噩耗後，透過友人回應：「尊重文正多年低調隱居的習慣，不便多說，我會為他禱告。」，裘海正則在臉書寫下：「如果我對劉文正大哥『不熟』的話，知道他一定會跳出來澄清這是假消息，所以，重點來了….本來劉大哥就不愛被打擾，那爆這料的理由是？」伊能靜更從激動痛哭到後來表示不回應跟談論有關劉文正的一切事情，這和一般如果知道恩師走了的反應很不一樣。

或許發布他過世消息對劉文正而言，正是他喜歡的方式，可以從此擺脫外界關注的焦點，低調而又自在的生活。夏玉順這次之所以會證實消息，也是當時聽甄妮和冉肖玲所說，詢問過劉文正的二姊和姊夫才會對外證實，但記者昨天致電人在香港的冉肖玲，她雖表示消息可能是真的，但也透露是聽圈內友人說的。夏玉順昨晚也表示，仔細想想，劉文正的姊姊回答弟弟過世消息時，似乎也是有未置可否的感覺，綜合諸多消息來源來看，劉文正目前仍在世的可能性極大，他也絕對不會出來證實，但不管這個令人悲傷的消息是真是假，相信不要在談論劉文正是他最想要的生活方式，大家如果愛他，只要記住他最美好的樣子，就照他的方式做吧！

劉文正 新加坡 郵政

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