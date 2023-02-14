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吳淡如評ChatGPT寫作「仍在我樓下」情人節連發文戰酸民

聯合新聞網／綜合報導
吳淡如因「AI電腦繪圖」引起爭議，在情人節當天至中午前已四連發討論「AI未來趨勢」，被網友酸「不要再發AI文」。（翻攝自吳淡如臉書）
吳淡如因「AI電腦繪圖」引起爭議，在情人節當天至中午前已四連發討論「AI未來趨勢」，被網友酸「不要再發AI文」。（翻攝自吳淡如臉書）

作家吳淡如13日因首張個人「AI電腦繪圖」作品「櫻花貓少女」與網友互戰，面對酸民還提到「還好我家養出一個有家教的孩子。」14日中午前再次四連發貼出「AI改變未來」的相關文章，還提到「你要阻止它的發展，那麼請跟比爾蓋茲或谷哥比財力跟能力吧。」

吳淡如未接受網友解釋的「AI繪圖」與「電腦繪圖」的不同，14日在臉書以「比爾蓋茲投資百億美元用AI改變未來」Po文表示，聊天機器人「ChatGPT」可提升辦公效率，很有組織地寫一篇稿子，提到「（要）成為使用他的人，而不是被這些聰明的人工智慧淘汰的人。」並秀出用「AI電腦繪圖」畫的兔子，但對於用何種軟體製作則說「你要問免費軟體的話，網路上到處可以搜尋的到。」繼續「藏私」未分享軟體名稱。

吳淡如14日秀出「AI電腦繪圖」畫的兔子，但對於用何種軟體製作則未多做說明。（翻...
吳淡如14日秀出「AI電腦繪圖」畫的兔子，但對於用何種軟體製作則未多做說明。（翻攝自吳淡如臉書）

她進一步表示，那麼多人怕AI的原因，可能是因為「可以把一個沒什麼概念的人瞬間放到101樓上第70層」，並以自身為例，發現ChatGPT寫中文文案寫得比她快很多，「但是還在我的『樓下』，畢竟我會突發奇想而他不會。」也明白它的未來「會比一個寫作超過30年的作家老練」。回應網友「如果你要阻止他的發展，那麼請跟比爾蓋茲或谷哥（Google）比財力跟能力吧。」

吳淡如從台北時間情人節當天到中午前的四連發文章引起網友討論，網友大酸她是「同溫層繪畫女王」、「好了啦不要再發AI文」，表示眾人在意的是「使用電腦畫圖」和「AI算圖」的問題，「沒有人在說害怕人工智慧」，批評她「一言不合就封鎖刪除留言，實在不是一個公眾人物應該有行為。」

AI 比爾蓋茲 人工智慧

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