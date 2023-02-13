時力決策委員選舉 網紅谷阿莫出局

時代力量第4屆決策委員選舉揭曉，本名仲惟鼎的YouTuber谷阿莫出局。(取自谷阿莫YouTube影片)

時代力量第四屆決策委員選舉前天結束，時代力量昨天公布選舉結果，時代力量苗栗黨部主委宋國鼎拿下第一高票，現任黨主席陳椒華則排名第三，新任決策委員將在3月1日上任，屆時將由決策委員互推一人擔任黨主席，時間點最快落在3月7日。

本名仲惟鼎的YouTuber 「谷阿莫」日前表達有意參選黨主席，不過他這次在決策委員選舉出局，仲惟鼎昨天回應說，自己參選的目的在於要讓台灣民眾看見時代力量，「這場社會實驗還沒失敗」，希望未來選上的決策委員要加倍努力。

仲惟鼎表示，很遺憾沒有辦法替黨務革新盡一份心力，「但我們還是黨員的身分，也有地方優秀的黨公職，我們會恪守自己的崗位，繼續為台灣努力，監督政府，為了黨如果未來需要，我們也會協助」。

時代力量昨天發布公告表示，第四屆決策委員選舉已在2月12日結束，本次選舉投票 人數827位，投票率為75%。

時代力量指出，本次選出的15位決策委員，依得票數排列為去年參選苗栗縣長的宋國鼎、彰化黨部主委吳韋達、陳椒華、立委王婉諭、邱顯智、時代力量副秘書長張衞航、時代力量立法院黨團主任賴嘉倫。還有台北黨部主委陳志明、特急件小周的人渣文本周偉航、新竹市議員蔡惠婷、時代力量秘書長白卿芬、新竹市議員林彥甫、台南市前議員林易瑩、現任決策委員湯茹婷、桃園市前議員簡智翔。

時代力量說明，三位候補的決策委員，依得票數排列為前花蓮縣議員參選人陳慶元、黨員高偉淇及現任決策委員王景弘，第四屆決策委員任期自今年3月1日至2025年2月28日止。

時代力量黨章明定，設決策委員會，成員15人，候補三人，由黨員選舉產生；決策委員會成員互選黨主席一人，任期與決策委員同。