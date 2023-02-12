管中閔再憶台大校長遴選 轟台教育部推波助瀾拖延聘任

管中閔今天回憶當年在遴選結果公布後，面對的所有攻擊，更抨擊當時的教育部並沒有嘗試停止紛爭，甚至「推波助瀾」，以行政手段拖延校長的聘任。(本報資料照片)

台大前校長管中閔預計於3月出版新書《大學的脊梁》，談論2018年台大校長遴選案始末。管中閔今天再於臉書上回憶當年在遴選結果公布後，面對的所有攻擊，更抨擊當時的教育部 並沒有嘗試停止紛爭，甚至「推波助瀾」，以行政手段拖延校長的聘任。

他說，在這段過程中，他的左眼眼前出現一泡積水，經檢查發現視網膜幾乎快全部掉下來，在動眼睛手術 時，心電圖也出現不正常的跳動，醫生判定是短暫的心肌痙攣，有如小說 中所寫的「急怒攻心」。

管中閔今天說，從遴選結果宣布後開始的所有攻擊，其目的都是阻止在2月1日就任台大校長。抹黑汙衊是為了摧毀人格和形象，迫使他知難而退；質疑遴選過程則是企圖否定遴選結果，以便推動重啟遴選。但他一直不願在政治恐怖攻擊下低頭，而遴選委員會也始終堅持立場，屹立不搖。

管中閔表示，在這個時刻，教育部不僅沒有嘗試定紛止爭，反而推波助瀾。當年從1月16日到2月9日，教育部以各種理由包括「經媒體報導」，「據報載」七次行文台大，要求調查後回覆，其他各種電話或電郵指示，更不知凡幾。

他說，但不論台大和遴選委員會如何說明，教育部仍拒絕接受遴選結果。其實教育部政務次長姚立德就是遴選委員，「他完全清楚過程中的細節；結果教育部有問題時不問自己的次長，卻用行政手段拖延校長的聘任。這種操作手法，令人失望且憤怒」。

管中閔表示，公道自在人心，媒體和網路都出現大量對政府干涉校長遴選的嚴厲批評。台大師生當年1月26日發起連署，抗議政治力介入，並要求教育部盡速按大學法的規定聘任校長；不僅前校長孫震和李嗣涔加入連署，短短幾天內更有數千名師生和校友響應。

他說，不過，教育部已鐵了心，完全不為所動，看來原訂的2月1日就任已不可能，其實從遴選結果宣布後，校方從未派人與他討論就職與交接的相關事宜。

管中閔說，為了解決爭議，遴選委員會同年1月31日開會，按照教育部的要求逐一檢視並釐清遴選過程中可能的疑點，然後再次對遴選結果作出決議。會後的聲明說：「本會自成立至今，作業程序皆依相關法規辦理。本會確認 107年1月5日管教授之當選資格，並無疑義。」即使這個決議如此清楚明確，與會的遴選委員（包括教育部次長姚立德）都簽字同意這次的決議，教育部依然拒不發聘，但也不敢正式駁回台大聘任校長的要求。

管中閔表示，同年2月1日就這樣無聲無息的過去了。兩天後，以前指導的一些博士生為了幫他打氣，約在衡陽路的極品軒吃飯，但他心情極為低落，毫無談笑的心情。

管中閔說，當晚他回家後，看到一則攻擊他的網路新聞，讓他瞬間怒火上升。突然覺得身體非常不舒服，站起來時胸口劇痛，妻子聽到他呼叫後衝進書房時扶住他。

他說，他幾天後動眼睛手術時，醫師注意到心電圖出現不正常的跳動，後來研判那天他可能出現短暫的心肌痙攣。他也第一次體會到，小說中所寫的「急怒攻心」真的可能發生。

管中閔說，當時還沒意識到身體已很脆弱。那次聚餐四天後，左眼眼前出現一泡積水，隨後兩天，積水逐漸增加，幾乎擋住半個眼睛。心中雖然不安，卻一直拖著沒去檢查。2月10日是周六，他走在路上幾次踩空，幾乎摔倒，發現無法正確判斷路面的高低，看來眼睛真出了大麻煩。

管中閔表示，隔一周的周一上午10點，他先按照約定去基礎醫學大樓拜訪前校長陳維昭。對方態度非常沉穩堅定，告訴他遴選委員們都堅持整個過程合法，不會在壓力下改變遴選結果，並囑咐他千萬不能放棄。陳校長的話對自己有很大的安定作用，也是後來十個月支撐他的最重要力量。

管中閔說，他隨即趕去眼科醫師門診，醫師告知他的左眼情況很糟，視網膜快全部掉下來了。視網膜專家楊醫師看診後確定是視網膜剝離，必須立刻開刀，並著手安排下午的手術。

他說，他不是深度近視，不屬於視網膜剝離的的高危險群，而白內障手術後幾次檢查也確定雙眼狀況良好，醫師們很詫異他竟突然出現這個狀況。對此，他唯一能想到的解釋就是：壓力過大。

管中閔也說，視網膜手術通常只需局部麻醉，但他知道自己的身心狀態，特別是躺平時那種焦躁不安的感覺，於是告訴醫師不確定自己能否在手術時維持不動；他們討論後決定讓他全身麻醉。被推進手術室後，護理師作完一些必要的確認，隨後有人在他耳邊說：校長，我們要讓你睡覺了。「我是校長嗎？」才想完這句話，他就失去意識。