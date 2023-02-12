警破萬華賭場 驚見台啤前教頭

北市警方查獲大型賭場，驚見台啤前總教練閻家驊在場。（記者曾原信／攝影）

台北市警察 局督察室接獲情資，指蘆洲區知名角頭「電光」陳光銘，近來在萬華頭北厝開設大型天9牌賭場，吸引不少雙北黑幫成員聚賭，專案小組跟監多時，於西園路廢棄茶室發動突襲搜索，現場逮捕近70人，64名賭客中，竟驚見台啤前總教練閻家驊，還有苗栗縣前議員吳昌運、竹聯弘仁會宋姓大哥，全案依賭博及社維法裁處偵辦。

閻家驊是台灣頂級職籃大聯盟（簡稱T1）英熊隊顧問，這次除被依社維法裁罰9000元台幣，T1聯盟更祭出重罰，明令閻不可再進入球場，也不可再擔任聯盟、球隊相關職務，籃球路形同斷送。據悉，閻家驊在警方破門前，輸近200萬元台幣。

閻家驊曾加入簽賭網站，不僅簽注NBA 等職業運動賽事，連瓊斯盃、職棒比賽都下注；台北地檢署偵辦期間，閻承認賭博，2017年獲檢方緩起訴，條件是繳交100萬元台幣給國庫，另需服勞務120小時，沒想到又涉賭遭逮，震驚球壇。

綽號「大運」的吳昌運過去與縣議員韓茂賢有選舉糾紛，曾槍擊 苗栗縣政府及韓男住處，最高法院認為，吳男危害社會治安甚鉅，依殺人未遂、槍砲、恐嚇等罪判刑6年10月確定。吳男去年以無黨籍身分再度參選，最後敗北。