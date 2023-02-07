星雲大師生前會見2教宗 教友：與好友單國璽天上重逢

1997年2月，星雲大師（右）由好友天主教樞機主教單國璽（中）陪同，應邀赴梵蒂岡與教宗若望保祿二世（左）會面。(記者魯永明／翻攝)

佛光山開山宗長星雲大師 圓寂，星雲與已故天主教樞機主教單國璽深厚情誼，宗教界傳為佳話，單國璽2012年離世，星雲悼念說「下輩子我還要當和尚、單國璽要當樞機主教，還要當好朋友」；星雲生前曾到羅馬梵蒂岡，先後會見教宗 若望保祿二世、本篤十六世；教友相信，星雲大師、單國璽兩好友已在天上重逢言歡。

星雲大師建佛光山、單國璽建真福山，相互輝映，單國璽先辭世，星雲也圓寂，兩人離世，佛光山與天主教宗教對談交流不中斷，2021年11月14日，單國璽基金會、佛光山與天主教高雄教區聯合舉辦「活出愛-祈福之路」活動，為大眾祈福，祈願疫情 消除。

2022年6月19日台梵在教廷宗座傳信大學，合辦「相遇文化-佛教徒與天主教徒之間友誼」研討會，邀佛光山日內瓦監寺覺芸法師擔任講者，闡述星雲大師與教宗若望保祿二世、本篤十六世及單國璽交流。

1997年2月，星雲應邀赴梵蒂岡與教宗若望保祿二世會面，此舉被視為宗教交流及世界和平邁出大步表徵。針對宗教融和，星雲大師向教宗提5項建議，教宗表示贊同，將建議轉交相關單位研究。

2006年6月21日星雲在梵蒂岡與教宗本篤十六世晤談，致贈弘法50 年影像專輯《雲水三千》。星雲說，他以朝聖心情到羅馬訪問，增進佛教與天主教了解合作。

教外民眾對佛光山與天主教，不同宗教彼此互動情誼，感到好奇，印象深刻，天主教與佛教追求和平、信仰自由、尊重多元等共同價值。嘉義教區秘書長趙永吉神父說，星雲大師與單樞機生前相知、相許成為好友，天主教各教區成立宗教交談委員會，與不同宗教交流對談，佛教、天主教神職人員都獨身奉獻、重靈修儀式，有包容性。