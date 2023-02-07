我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ChatGPT被譽最強AI 竟被彭博記者一個問題就難倒

金山灣區科技業再掀裁員潮 Salesforce等6公司砍1200人

星雲大師生前會見2教宗 教友：與好友單國璽天上重逢

記者魯永明／嘉義7日電
1997年2月，星雲大師（右）由好友天主教樞機主教單國璽（中）陪同，應邀赴梵蒂岡與教宗若望保祿二世（左）會面。(記者魯永明／翻攝)
1997年2月，星雲大師（右）由好友天主教樞機主教單國璽（中）陪同，應邀赴梵蒂岡與教宗若望保祿二世（左）會面。(記者魯永明／翻攝)

佛光山開山宗長星雲大師圓寂，星雲與已故天主教樞機主教單國璽深厚情誼，宗教界傳為佳話，單國璽2012年離世，星雲悼念說「下輩子我還要當和尚、單國璽要當樞機主教，還要當好朋友」；星雲生前曾到羅馬梵蒂岡，先後會見教宗若望保祿二世、本篤十六世；教友相信，星雲大師、單國璽兩好友已在天上重逢言歡。

星雲大師建佛光山、單國璽建真福山，相互輝映，單國璽先辭世，星雲也圓寂，兩人離世，佛光山與天主教宗教對談交流不中斷，2021年11月14日，單國璽基金會、佛光山與天主教高雄教區聯合舉辦「活出愛-祈福之路」活動，為大眾祈福，祈願疫情消除。

2022年6月19日台梵在教廷宗座傳信大學，合辦「相遇文化-佛教徒與天主教徒之間友誼」研討會，邀佛光山日內瓦監寺覺芸法師擔任講者，闡述星雲大師與教宗若望保祿二世、本篤十六世及單國璽交流。

1997年2月，星雲應邀赴梵蒂岡與教宗若望保祿二世會面，此舉被視為宗教交流及世界和平邁出大步表徵。針對宗教融和，星雲大師向教宗提5項建議，教宗表示贊同，將建議轉交相關單位研究。

2006年6月21日星雲在梵蒂岡與教宗本篤十六世晤談，致贈弘法50 年影像專輯《雲水三千》。星雲說，他以朝聖心情到羅馬訪問，增進佛教與天主教了解合作。

教外民眾對佛光山與天主教，不同宗教彼此互動情誼，感到好奇，印象深刻，天主教與佛教追求和平、信仰自由、尊重多元等共同價值。嘉義教區秘書長趙永吉神父說，星雲大師與單樞機生前相知、相許成為好友，天主教各教區成立宗教交談委員會，與不同宗教交流對談，佛教、天主教神職人員都獨身奉獻、重靈修儀式，有包容性。

兩位受敬仰宗教領袖，相識半世紀，友情彌堅，超越宗教藩籬，在生死、宗教融合議題有同樣豁達超越。單樞機曾在佛光山第七任住持陞座典禮發表談話，道盡兩人對人間宗教理念不謀而合。單樞機病逝，星雲追憶樞機說，「我與單樞機如同家人般，各有所需，各有所信，大家都友好，究竟殊途同歸。」

佛光山開山宗長星雲大師(左)與天主教樞機主教單國璽(右)生前深厚情誼，宗教界傳為...
佛光山開山宗長星雲大師(左)與天主教樞機主教單國璽(右)生前深厚情誼，宗教界傳為佳話。(記者魯永明／翻攝)

教宗 星雲大師 疫情

上一則

星雲大師曾為北港媽祖歌曲作詞 被遺忘的歷史重現

下一則

國安會官員被爆「耍官威」違法出境 國安會致歉

延伸閱讀

星雲大師建西來寺曾受阻 陳李琬若義助獲許可證

星雲大師建西來寺曾受阻 陳李琬若義助獲許可證
外甥：星雲大師不追求物質享受 不知羊絨為何物

外甥：星雲大師不追求物質享受 不知羊絨為何物
星雲大師圓寂 南加信眾「大師是最偉大的魔術師」

星雲大師圓寂 南加信眾「大師是最偉大的魔術師」
星雲法師辭世 證嚴致唁文盼佛光不滅

星雲法師辭世 證嚴致唁文盼佛光不滅

熱門新聞

台灣國軍一對在陸軍服役的情侶，在恩愛時拍攝性愛影片，影片因不明原因外流。圖／翻攝畫面

台陸軍官情侶鹹濕性愛片外流瘋傳 女中尉著軍服露雙乳

2023-02-02 11:13
台灣國軍一對在陸軍服役的情侶，在恩愛時拍攝性愛影片，未料近日不明原因外流。圖／翻攝畫面

台軍官情侶性愛片瘋傳 陸軍認了：在這裡拍的

2023-02-02 12:53
星雲大師法體真身5日封龕，由傳燈樓移至雲居樓圓寂頌讚會場。(記者王昭月／攝影 )

星雲大師法體封龕 身後採「坐缸」圓寂

2023-02-06 00:13
佛光山開山宗長星雲法師圓寂。本報系資料照片

星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子

2023-02-05 16:53
曾馨瑩曬老公郭台銘與孩子游泳的照片。(取材自Instagram)

郭台銘一家加州度假 妻曝光比佛利山7550萬元豪宅

2023-02-04 21:47
佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人星雲大師台灣時間5日下午安詳離世，享耆壽97歲，弟子們陪在身旁。圖／本報系資料照

佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲

2023-02-05 09:38

超人氣

更多 >
土耳其7.8強震罹難者 累積超過3800人

土耳其7.8強震罹難者 累積超過3800人
馬斯克健康引擔憂 自曝常背痛、睡不好原因與前妻有關

馬斯克健康引擔憂 自曝常背痛、睡不好原因與前妻有關
這9家賣場的自有品牌 質量不輸名牌商品

這9家賣場的自有品牌 質量不輸名牌商品
研究發現：讓美國人難抗拒的加工食物 恐增罹癌風險

研究發現：讓美國人難抗拒的加工食物 恐增罹癌風險
芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷

芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷